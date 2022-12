Leonel Fernández revela que es obligado a escuchar dembow

El expresidente Leonel Fernández reveló que su nieta lo ha obligado a escuchar dembow, y de paso a conocer a los intérpretes de este género musical.

“Estoy de alguna manera obligado a saber de eso, porque mi nieta me obliga, mi nieta Sofía, que entonces me presionaba para que le buscara una boleta como fuese para venir a ver a Bad Bunny”, manifestó el líder político durante una entrevista en el programa Alofoke Radio Show.

Señaló que a pesar de que este ritmo musical nace por Panamá, es una expresión que se ha ido adueñando del gusto popular en República Dominicana.

El encuentro de Leonel Fernández con Alofoke Radio Show trató varios temas, entre ellos su vuelta a la política. Sobre este particular, aseguró que «la defensa a la Constitución y a la democracia dominicana» fueron parte de los motivos que lo motivaron a volver al ruedo político.

Explicó que en el año 2012, al concluir su mandato, tenía otros planes, porque entendía que su carrera política había finalizado.

“Había un afán, un interés de destrucción moral. Un afán de linchamiento político. En el tiempo entendí que no era un asunto personal, que esa campaña no era por desplazarme en lo personal, sino que obedecía a todo un proyecto que ponía en riesgo la democracia dominicana. Y como lo advertí y me di cuenta entonces tuve que asumir esa lucha a través de la defensa de la Constitución y de defesa de la democracia dominicana”, detalló Fernández.