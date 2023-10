Kourtney Kardashian no asistió al cumple de su hermana Kim, esta es la razón

Durante la más reciente temporada de The Kardashians, Kim y Kourtney Kardashian han demostrado que su relación se ha ido deteriorando con el tiempo y que no queda rastro de la unión y cercanía que se manifestaron años atrás, al punto de protagonizar juntas la secuela Kourtney and Kim Take New York, cuando aún no se convertían en madres. Es así como, llegada la celebración de los 43 años de la ex pareja de Kanye West durante este 21 de octubre, la mayor de las Kardashian brilló por su ausencia.

Las dos hijas mayores de Kris Jenner se han visto enfrentadas en los más recientes episodios de su exitoso reality show, pero, esta vez, en un nivel al que no nos tenían acostumbrados. Lo cierto es que las fricciones entre ambas ya se habían acumulado debido a un desacuerdo comercial. Kourtney se casó con Travis Barker en 2022 y tuvo como patrocinador a la firma italiana Dolce & Gabbana. Meses después, Kim hizo un acuerdo con la marca para organizar un desfile. Las socialités se enfrascaron en una discusión telefónica que iba subiendo de temperatura a medida que el tiempo pasaba.

“No soportas que otra persona sea el centro de atención. Viniste a mi boda, no podías estar feliz de que yo fuera el centro de atención”, le dijo Kourtney, quien está embarazada de un hijo del cantante de Blink-182 Travis Barker. La fundadora de SKIMS se mostró indignaba ante los reclamos, asegurando que la problemática es su hermana mayor, pues sus amigos y hasta sus hijos se quejan de ella. Esto hirió tanto a la ex pareja de Scott Disick que rompió en llanto. “Eres una bruja y te odio”, exclamó en la llamada.

Kim celebró su cumpleaños en Beverly Hills

A pesar de que parecía que estas discusiones se incrementaban en un nivel grave y ponían en jaque su buena relación, ambas se encargaron de poner fin a los rumores con tiernas dedicatorias en redes sociales. El cumpleaños de Kim fue el pasado fin de semana y lo celebró con una gran fiesta en Beverly Hills, al parecer libre de resentimientos hacia Kourtney por su ausencia. En una publicación en la que compartió fotografías del festejo, sutilmente da a conocer que su hermana ya está a punto de dar a luz y anuncia que guardará reposo junto a ella.

“¡Bendecida por haberme ganado el premio mayor de amigos! Nunca pudiera haber soñado ser tan afortunada de llamar a estas chicas mis amigas”, escribió. “Y Kourt, saltaré a la cama contigo la próxima semana para nuestro picnic de reposo en cama”.

Por su parte, la fundadora de Poosh le envió un dulce y cariñoso saludo de cumpleaños a su hermana mediante sus historias de Instagram, olvidando la negatividad que originaron las lapidarias frases que se dijeron semanas atrás.

“¡Feliz cumpleaños a mi primera hermana Kim Kardashian! Gracias por todos esos años dándote órdenes y escuchando todas mis ideas locas. Las alegrías de la hermandad. Te amo”, escribió el texto acompañado de una foto casera de ambas.

