Kiko el Crazy, se une al legendario Will i am para llevar el dembow al escenario internacional

Kiko el Crazy une fuerzas con el ícono global, will.i.am, en el lanzamiento de su nuevo sencillo y video, “Latina”. Este lanzamiento marca un importante momento en la carrera de Kiko y su misión de continuar internacionalizando el dembow. Desde el lanzamiento de su álbum debut, “Llegó el Domi”, “Latina” se convirtió en uno de los temas favoritos del público.

El nuevo sencillo es la combinación perfecta de ambos estilos fusionando el dembow de Kiko con la innovación de will.i.am creando un nuevo sonido que globaliza el ritmo dominicano. El anticipado video producido por Cinema Giants, bajo la dirección de Rodrigo Films, grabado en el medio del desierto de Los Ángeles con ambos artistas, acompañados de un cuerpo de bailarines de talla mundial. La pieza

audiovisual captura la química entre ambos artistas. Siempre destacando su país natal, Kiko el Crazy, grabó algunas de las escenas en las Dunas de Baní en la República Dominicana.

Acerca de la colaboración Kiko el Crazy, expresó: “Todos los géneros musicales están sujetos a la evolución y yo creo que “Latina” es un paso importante para la evolución del género urbano dominicano. Poder colaborar con una leyenda como will.i.am. es algo con lo que siempre soñé. Estoy orgulloso de continuar llevando el dembow dominicano a una audiencia global”.

Internacionalización

El 2022 ha sido un año lleno de logros para Kiko el Crazy. La estrella dominicana se ha convertido en uno de los artistas referentes del dembow a nivel internacional. Su álbum debut “Llegó el Domi” ha sido aclamado por la crítica y ya cuenta con millones de streams. El artista recibió nominaciones en los “Premios Heat” en la categoría de “Mejor Artista Urbano Dominicano” y en los “Premios Tu Música Urbano” en “Top Artista Dembow”.

Kiko continúa con paso firme y nombrado por ambas plataformas digitales Tidal y Pandora como “Latin Artist to Watch”. En adición el exponente urbano nombrado por la Revista Billboard ® como parte de las tendencias musicales de 2022: Billboard’s Latin Music Trends to Look for in 2022 El

sencillo “Soy Domi” escogido por la Revista RollingStone® como uno de los mejores temas en lo que va de año: Best songs of 2022 so Far list. En su faceta como actor fue parte del elenco de estrellas de la película de Caribbean Cinemas, “Flow Calle”. Kiko el Crazy es parte del documental de Amazon Music «La Cuna del Dembow» el cual estrena el este 8 de septiembre.