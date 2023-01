Khloe Kardashian aplaude los ataques por su rostro

Leer también: Kim Kardashian revela su cabello natural a través de TikTok

Santo Domingo, RD.- Parece que cada vez que Khloe Kardashian intenta algo diferente con su estilo o apariencia, enfrenta nuevos comentarios sobre su apariencia cambiante a lo largo de los años. Esta vez fue su flequillo y Khloé le devolvió el aplauso.

La estrella de «The Kardashians» acudió a su Instagram el martes para mostrar el flequillo con clip que usó para probar el nuevo look para una sesión de portada de la revista Sorbet, e inmediatamente recibió un comentario que no le sentó en a todos.

En el pie de foto de la publicación, que presentaba tres hermosas instantáneas de la estrella de la realidad con una falda dorada y una blusa blanca, Khloé comentó que estaba sorprendida de que le gustara el flequillo «a pesar de que cambió la forma de mi cara».

Comentarios

Las fotos recibieron unas respuestas sarcásticas de varios fanáticos, y uno de ellos comentó: «Ohhh, ¿fue el flequillo lo que cambió tanto tu rostro en estas fotos?» y, por lo tanto, todas las respuestas al mismo, parecen haber sido eliminadas, pero varios medios de comunicación informaron al respecto, incluido inTouch Weekly.

Ahora, ciertamente es posible que el comentario de los fans se refiriera a la tendencia de las Kardashians de modificar digitalmente algunas de sus fotos, pero era más probable que estuvieran hablando de los rumores en curso de que Khloé Kardashian se sometió a una cirugía estética extensa.

Independientemente de la intención poco clara de los comentaristas, Khloé respondió: «Hablo abiertamente sobre mi operación de nariz y cualquiera que me ‘admire’ debe saber que he perdido más de 60 libras en los últimos años.»

Declaraciones

«Recientemente, el único cambio es el flequillo», continuó la estrella de reality. «No sabía que tenía que hacer una lista continua».

Y aún no había terminado, aprovechando la oportunidad para castigar a todos aquellos que sienten la necesidad de arremeter contra ella, y otros, tanto en las redes sociales.

«De cualquier manera, atacar a alguien es triste en mi opinión. Sin provocación es la parte más triste», continuó. «Si estás ofendido o no te gusta lo que ves, simplemente no tienes que decir nada».

«Espero que tengas una excelente primera semana del nuevo año. Gracias por hacer que la mía sea tan alegre». Luego agregó una púa más directamente al comentarista original, y señaló: «Las mujeres que atacan a otras mujeres son una tontería. Feliz año nuevo».

Cirugías

En junio de 2021, Khloé habló sobre todas las especulaciones sobre la cirugía plástica durante el último especial de reunión de «Keeping Up with the Kardashians» antes de que la familia mudara su imperio de telerrealidad de E! a Netflix.

Explicó que perdió la confianza en sí misma después de que el programa original comenzara en 2007 y el público comenzó a criticar su apariencia y la comparó negativamente con sus hermanas Kim y Kourtney.

«Ahí fue cuando me volví dura conmigo misma porque dije: ‘Oh, así es como me perciben otras personas'», compartió Khloé. «Me volví insegura porque todos los demás me lo decían».

«Para mí, todo el mundo dice: ‘Oh, Dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de cara’, pero yo me he hecho una operación de nariz», dijo Khloé al presentador Andy Cohen. «Y todo el mundo se enoja tanto, como, ¿por qué no hablo de eso? Nadie me preguntó nunca». También admitió haber probado las inyecciones, pero dijo que «respondió horriblemente al Botox».