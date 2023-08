Intercambio Tenso: Jessica Pereira responde por segunda vez a Alexandra MVP

La comunicadora y destacada panelista Jessica Pereira ha vuelto a tomar la palabra en respuesta a la influencer Alexandra MVP, en un segundo episodio de confrontación que sigue a un acalorado enfrentamiento ocurrido recientemente. Este nuevo capítulo de la disputa se originó a raíz de las declaraciones de Pereira en su programa «Jessica en Punto», donde hizo mención a unas fotografías tomadas por una seguidora de Alexandra en un aeropuerto en Puerto Rico.

Después de las palabras de Jessica, Alexandra compartió un story en su cuenta de Instagram en el que tachó a Pereira de «deportada», «mala empleada» y afirmó que no tenía permiso para viajar fuera del país. Estos comentarios desataron una fuerte reacción por parte de la ex panelista de «Alofoke Radio Show».

Pereira reiteró que sus observaciones fueron formuladas con respeto y que su intención nunca fue herir a Alexandra. No obstante, señaló que la influencer se sintió afectada por los comentarios negativos que surgieron tras la difusión de las mencionadas fotos y las discusiones en su programa «Jessica en Punto».

En un esfuerzo por aclarar los malentendidos, Jessica Pereira le recordó a Alexandra que no es deportada, además de aclarar que su salida del programa de variedades «De Extremo a Extremo» y de «Alofoke Radio» fueron decisiones que tomó voluntariamente, en lugar de despidos o expulsiones.

Este enfrentamiento público continúa generando atención en las redes sociales y entre los seguidores de ambas personalidades, avivando el debate sobre la comunicación en línea y las tensiones en el mundo del entretenimiento.

En medio de la contienda verbal entre Alexandra y Jessica, el respetado comunicador y panelista del programa «Sin Filtro Radio Show», Juan Carlos Arvelo, ha dado sus propias reflexiones sobre esta polémica. Como también miembro del equipo de «El Plato del Día», Arvelo compartió sus opiniones en el programa «Sin Filtro». Donde analizó la situación y emitió comentarios contundentes.

Arvelo expresó que, en su opinión, Alexandra MVP es «gente por la gente». Señalando que carece de un talento o una contribución significativa para la sociedad que justifique su fama en las redes sociales.

«Alexandra debería agradecerle a esa joven que tomó esas fotos, porque es por eso que estamos hablando de ella». Declaró Arvelo, sugiriendo que el incidente de las fotografías ha contribuido a la atención que recibe la influencer.

Además, Juan Carlos destacó que Alexandra debería mostrar gratitud hacia su audiencia. Ya que son ellos quienes la han llevado a su posición actual en los medios. Afirmó que sin el apoyo de sus seguidores, no tendría una base para su presencia en el mundo de la comunicación.

“Que me demuestre un talento Alexandra y no es odio… yo soy un hombre que por lo menos aporta información, pero, ¿Qué aporta esa señora? Que me lo demuestre” añadió Arvelo, cuestionando la contribución tangible de Alexandra al ámbito mediático.