Taxista devuelve celular y recibe una ‘penosa’ recompensa

Realizar buenas acciones son rasgos de los valores que adquiriste desde pequeño, sin embargo, en TikTok se compartió la historia de un taxista que se encontró un celular y lo devolvió, sin embargo, la recompensa no fue la esperada.

“Se le olvidó o se le cayó un celular que trajo. Si llama, lo devuelvo. Si no, no, porque yo ya lo dejé y me iba, pasaron más de 10 minutos”, dijo en el video.

El hombre, que registró todo el proceso para subirlo a redes sociales se encontró con el propietario del teléfono y terminó decepcionado por la recompensa que le entregaron, “ni el taxímetro”, aseguró.

“Mira, el señor me da menos de un dólar por el celular. Ustedes son testigos. Me hizo venir desde abajo… Maestro, ¿cómo me va a dar dos soles? Ni el taxímetro”, se quejó el taxista.

Luego de reclamar, un familiar se acercó y le ofreció más dinero, dando un total de 2 dólares.

Por otra parte, en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, algunos opinan que es “muy bajo” el dinero que le dieron al taxista que devolvió el celular, en cambio, otros piensan que no se debería esperar algo a cambio si lo entregaste de corazón.

“Sé que es poco, pero tu buen acto te recompensará en algún momento de tu vida”, “hacer lo correcto no tiene precio”, son algunos de los comentarios.