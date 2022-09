Pasajeros en caos al creer que ventana del avión se rompe en pleno vuelo

Un grupo de pasajeros pasó por un enorme susto durante un vuelo comercial al creer que la ventana del avión se había roto.

Volar es la opción más rápida cuando se trata de viajar grandes distancias, pero también resulta ser un proceso más complicado donde muchas cosas pueden suceder.

Es por ello que un gran porcentaje de las personas que vuelan han tenido una mala experiencia como pérdidas de vuelos, retrasos entre otros. Ahora, gracias a las redes sociales ya es común que pasajeros compartan su experiencias con aerolíneas, tanto buenas, divertidas, malas y algunas hasta de terror.

En esta ocasión fue un grupo de pasajeros de un vuelo comercial los que vivieron una dramática cuando al parecer la ventana del avión se rompió en pleno vuelo.

De acuerdo con The Aviation Herald, el incidente habría sucedido el pasado el pasado 20 de agosto, pero fue la cuenta @degenerate.destroyer2 quien compartió una grabación del momento en TikTok. “Recuerdo cuando la ventana del avión se rompió en las aerolíneas polacas y todos se asustaron“, se lee en el video.

Afortunadamente no pasó de ser solo un gran susto. La aerolínea informó que la capa electrofotocromática que se utiliza para oscurecer las ventanas de los aviones fue la que estaba dañada y no la ventana en sí, por lo cual ésta no se veía afectada.

Sin embargo, eso no impidió que los pasajeros sintieran un gran pánico por algunos momentos. El video de la dramática escena se volvió viral y cuenta con casi 9 millones de reproducciones en TikTok.