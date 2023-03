Mujer engañada expone a la profesora en primer día de clases

En redes sociales se viralizó que, una mujer engañada por su esposo denunció a la supuesta tercera en la relación, la profesora de su hija. A la entrada de la escuela colocó un lienzo en el que se podía leer:

“Carla, te encamaste con mi marido”.

El anuncio lo hizo público en el primer día de clases, por lo que el cártel quedó en vista de todos: estudiantes, docentes y padres de familia.

“Carla, fuiste la seño de mi bebé y te encamaste con mi marido. Arruinaste una familia…”.

De acuerdo a los informes, la historia tuvo lugar en México y la dio a conocer un usuario identificado como @fabipa90. La publicación, que tituló “buen comienzo de clases gente” y agregó que la persona que escribió el mensaje tenía a sus hijos en la escuela y la maestra se “aprovechaba de la situación”.

En redes sociales no se hicieron esperar los comentarios, y muchos apoyaron a la mujer engañada por la profesora.

“Todo mal con Carla, pero señora la familia era de su marido, no de la seño. Por ahí habría que redireccionar las culpas”. En respuesta escribieron: “La culpa no será 100% suya, el asco inmundo es quien mete cuerno, pero el amante no se queda atrás”.