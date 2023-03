Mujer arma escándalo al encontrar a su esposo con su amante: «Te vi con ella»

Indignada, así se mostró una mujer quién encontró a su esposo con su amante dentro de su vehículo. La indignada señora no pudo controlar su carácter, por lo que intentó golpear ambos en plena calle. La escena fue grabada por un usuario y fue viral en TikTok.

En las imágenes compartidas por la usuaria kitty.gsm en mencionada plataforma, se puede apreciar a una furiosa señora en la calle gritando e intentando golpear a su esposo, mientras que este intentaba calmarla para evitar que golpeara a su amante que estaba dentro de su vehículo. Curiosos y un policía se encontraban en la bochornosa escena presenciando el escándalo.

Usuarios reaccionan a video viral y apoyan a la esposa

Cibernautas reaccionaron al polémico video y no dudaron mostrar su apoyo a la indignada mujer. Mientras que otros señalaban que el culpable era su esposo por no respetarla. El video viral en las redes sociales, sobre todo en TikTok, cuenta con más de 90 mil vistas, 6 mil me gustas, y cientos de comentarios.

“El peor error de un hombre agarrar a la esposa para que no le pegue a la amante”, “El día que entendamos que los únicos culpables son nuestros esposos. No la amante… ahora mis 36 años lo sé”, “El día que entendamos que los únicos culpables son nuestros esposos. No la amante… ahora mis 36 años lo sé”, “que rabia da ver esto que se soluciona con un, no te quiero y nos divorciamos, las mujeres sugerimos, pero somos fuerte y pasamos la página”, “Yo voy con los papeles del carro con la policía y la bajo porque la dueña soy yo”, escribieron los usuarios.

TikTok, la plataforma para exponer casos de infidelidad

Esta famosa plataforma, aparte de mostrar bailes, recetas y trends también sirve para mostrar casos de infidelidad. Muchos usuarios graban el preciso momento en que mujeres encuentran a sus esposos con las manos en la masa. Todo en medio de lamentables escenas que terminan virales en las redes sociales.