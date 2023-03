Hombre engañado se enamora de ex esposa del amante de su ex

Un hombre descubrió que era engañado por su esposa, y sin esperarlo se enamoró de la ex esposa del amante de su ex.

De acuerdo con la información que se dio a conocer en India, Neeraj descubrió que su esposa Rubi Devi le era infiel con un hombre llamado Mukesh.

Al descubrir tal situación, el hombre engañado intentó convencer a su esposa para que dejara a su amante. Pero no lo logró y la mujer se escapó con el tercero en la relación y después se casaron.

Tras ello, inició a investigar a Mukesh y descubrió que estaba casado y que tenía dos hijos. De esta manera, inició a hablar por teléfono con la mujer y con el paso del tiempo terminaron enamorados.

Ante de eso, Neeraj denunció a Mukesh por secuestrar a su ex pareja. Sin embargo, hasta ahora los dos continúan prófugos.

La historia se ha vuelto viral en redes sociales, en donde los usuarios han realizado diversos comentarios acerca de lo confusa que es la situación.

