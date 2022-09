Camión con vibradores se vuelca y los comentarios son para morir de risa

La autopista I40 en Oklahoma (EEUU) cerró durante varias horas después de que un camión con vibradores y lubricantes chocara. Hecho que dejó la mercancía con temas sexuales esparcida por toda la vía pública.

En la transmisión inicial del incidente, no se pudo verificar qué era en realidad la mercancía en el piso. Pero tan pronto los medios se acercaron al lugar se confirmó, reportó The Star.

A lorry filled with sex toys crashed and spilled its cargo across the road in an accident on the I40 in Oklahoma yesterday. Police had…#Star #Story

🔗 https://t.co/Dsgz4zgwfj pic.twitter.com/XMZAacQdln