Evan Peters gana el Globo Oro 2023 por su papel en “Dahmer” de Netflix

Una de las series que más hondo caló el 2022 en Netflix fue “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”. La historia de uno de los asesinos seriales más temidos en los Estados Unidos tuvo 4 nominaciones en los Globos de Oro 2023, de las cuales se llevó dos. Entre ellas la de Mejor actor en serie de edición limitada por el trabajo de Evan Peters.

Contada en 10 episodios, la ficción producida por Ryan Murphy nos narra los momentos precisos en los que Jeffery Dahmer se transforma en el ‘monstruo’ que acabó con la vida de 17 personas. El trabajo del actor estadounidense de 35 años fue crucial para el éxito de la historia.

En los Globos de Oro 2023, Peters se impuso a otros talentos como Andrew Garfield y Taron Egerton.

En “Dahmer”, vemos a Peters en el rol del asesino condenado en los años 90, así como también la forma en la que este llegaba a los grupos más vulnerables en tiempos en los que el racismo, la homofobia y la xenofobia se encontraban a ‘flor de piel’.

¿A qué categoría fue nominada «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»?

Para esta 80 entrega de los Globos de Oro, la serie de “Dahmer” fue nominada a la categoría de ‘Serie limitada, antología o película para televisión’, mientras que sus actores también habían sido nominados a algunos de los premios. Evan Peters compitió como ‘Mejor actor’, Richard Jenkins a ‘Mejor actor de reparto’ y Niecy Nash-Betts a ‘Mejor actriz de reparto’, ambos por ‘Serie limitada, antología o película para televisión’.

Estos fueron los resultados en sus categorías:

Mejor actor de reparto en una serie de edición limitada:

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient (ganador)

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen, Pam & Tommy

Molly Ringwald como Shari y Richard Jenkins como Lionel Dahmer en el episodio 104 de «Dahmer».



Mejor actriz de reparto en una serie de edición limitada:

Jennifer Coolidge, The White Lotus (ganadora)

Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones, Under the Banner of Heaven

Niecy Nash, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Aubrey Plaza, The White Lotus

Niecy Nash como Glenda Cleveland en el episodio 7 de «Dahmer. Monster: The Jeffrey Dahmer Story».



Mejor actor en una serie de edición limitada

Taron Egerton – Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Evan Peters, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (ganador)

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Mejor serie de edición limitada:

Black Bird

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

The Dropout

Pam & Tommy

The White Lotus (ganador)