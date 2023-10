Estrenos de Disney+ en noviembre

Noviembre deja sentir su cercanía a la temporada navideña. El mes trae a Disney+ el regreso de la serie Santa Cláusula, con el entrañable personaje interpretado por Tim Allen, y la emotiva película La magia de la Navidad.

Así mismo, la plataforma se une a las celebraciones por el aniversario 60 de Doctor Who, la serie sci-fi más longeva de la historia. Esos y más títulos se suman a las producciones de la compañía del ratón. Cabe añadir que Loki cerrará su segunda temporada el 9 de noviembre y Escalofríos: la serie también presentará su último capítulo el 17 de noviembre.

Detrás de las atracciones – Temporada 2 (1 de noviembre)

De los productores ejecutivos Dwayne Johnson, Dany Garcia y Brian Volk-Weiss, esta serie especial lleva a los espectadores a dar un paseo detrás de las atracciones más icónicas y queridas de Disney Parks.

Presentando a los Imagineers que las diseñaron y a los Cast Members que las operan. Luego de la primera temporada, en la que se vieron algunas de las atracciones principales, como Jungle Cruise, Haunted Mansion, “it’s a small world” y Space Mountain. Esta segunda temporada continúa presentando otras atracciones fundamentales de los parques de Disney. Entre ellas, Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, EPCOT, The Food y Nighttime Spectaculars.

Papás por encargo – Temporada 2 (8 de noviembre)

La segunda temporada de Papás por encargo comienza un año después del reencuentro de California (Farah Justiniani) con Itzel, su madre, tras el arresto de Riquezes y Gamboa, y la fuga de Patricio Sandoval.

En la capital mexicana, se reúnen nuevamente con Morgan (Michael Ronda – Soy Luna), Diego (Lalo Brito) y Miguel (Jorge Blanco – Violetta), quienes han atravesado diferentes experiencias de vida a lo largo de este año. Juntos, mantienen vivo el sueño de la banda. Tanto los papás como California creen que finalmente todos volverán a estar juntos como antes. Pero Itzel tiene otros planes: quiere llevarse a su hija a vivir a Oaxaca.

Santa Cláusula: un nuevo Santa – Temporada 2 (8 de noviembre)

La familia Calvin está de vuelta en el Polo Norte, ya que Santa Claus/Scott Calvin (Tim Allen) continúa con su papel de Santa Claus después de que sus planes de jubilación se vieran frustrados al no encontrar un sucesor digno en la primera temporada. Ahora que han conseguido salvar la Navidad, Scott se centra en entrenar a su hijo Cal (Austin Kane) para que, con el tiempo, se haga cargo del “negocio familiar” como el siguiente Santa Claus.

Mickey y sus amigos: dulce o truco (17 de noviembre)

Mickey y sus amigos salen a pedir dulces cuando Donald descubre la mansión más espeluznante que jamás haya visto. Con la creencia de que la casa más espeluznante tiene las mejores delicias, convence a sus amigos para que se arriesguen a visitarla. La Bruja Hazel, quien es la dueña del lugar, no tiene golosinas y les lanza un hechizo.

La magia de la navidad (17 de noviembre)

Eddie Garrick (Ludacris) es un hombre de buen corazón que no celebra la Navidad a causa de una mala experiencia durante su infancia. A pedido de su exesposa Allison Garrick (Teyonah Parris), Eddie lleva a su hija de 9 años Charlotte a su trabajo en Nochebuena. Allí conocen a un hombre misterioso vestido con un traje rojo llamado Nick. Eddie, que es trabajador social, cree que Nick está atravesando algún episodio de delirio y que necesita ayuda profesional, pero cuando Eddie despierta la ira de un político local, él y su hija se ven inmersos en una aventura mágica que podría ayudarlo a recuperar su fe en la Navidad.

La casa búho – Temporada 3 (22 de noviembre)

La odisea de Luz para salvar las Islas Hirvientes del malvado emperador Belos y el impredecible Coleccionista se intensifica hacia el final de esta temporada. Pero, antes, Luz tendrá que enfrentar a algunos enemigos conocidos.

Doctor Who: la bestia estelar (25 de noviembre)

Doctor Who: La bestia estelar es uno de los tres especiales que estrenarán en Disney+ en el marco de la celebración por el 60° aniversario de Doctor Who y reunirán nuevamente al Decimocuarto Doctor (David Tennant) con Donna Temple (Catherine Tate), quienes se encontrarán cara a cara con el villano más aterrador hasta la fecha: el Juguetero (Neil Patrick Harris).

Marvel Studios Unidos: creando Loki temporada 2 (29 de noviembre)

En este nuevo especial, la audiencia podrá ver a Tom Hiddleston y Owen Wilson mientras relatan el viaje de regreso del dios de la mentira al Universo Cinematográfico de Marvel. Desde que Sylvie despachó a Aquel Que Permanece, el multiverso se ha desatado, la línea de tiempo sagrada se acerca a su destrucción y Loki ha regresado a la Autoridad de Variación Temporal (AVT) para intentar salvar la realidad tal y como la conocemos. A través de sinceras entrevistas con las mentes creativas que hay detrás de la serie y de imágenes exclusivas del rodaje, la audiencia conocerá al equipo que ha impulsado la temporada 2 de Loki sin perder el encanto y el humor que siempre han estado en el corazón de la serie.

Disney Saturdays: sobre ruedas (29 de noviembre)

La serie gira en torno a Paris Johnson, una adolescente de 14 años, y sus mejores amigas, Simone y Ari, quienes perfeccionan sus habilidades de patinaje en el estupendo piso de parqué de Saturdays, una pista de patinaje local de Chicago. Juntas, conforman el grupo We-B-Girlz, ¡y están decididas a demostrar que tienen las mejores rutinas de patinaje del planeta!

