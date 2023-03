Estas son las féminas que se debatirán el Óscar a mejor actriz

La gala número 95 de los premios Óscar de la academia ya está aquí y tendrá lugar en Los Ángeles California específicamente en el teatro Delby de la ciudad. Desde el día de ayer las calles de los Ángeles se han llenado de glamour, luces, y excentricidades con la llegada de los artistas que asistirán a la ceremonia.

En Esta gala número 95 de la premiación el premio a Mejor Actriz se lo disputaran cinco mujeres que han enternecido a todos con sus actuaciones, tanto en la pantalla grande como en series de televisión.

La veterana Cate Blanchett ya se ha ganado varios premios con su interpretación de la imponente e irracible Julia Tár que ha dejado a los críticos más que complacidos con la pieza cinematográfica.

Pero esto no asegura que Blanchett se quede con el premio, ya que Michelle Yeoh también recibió una nominación por su actuación en “Everything Everywhere All at Once”, la cual ha sido elogiada y ha ganado un Globo de Oro como mejor actriz por su papel.

A ellas se les suman la nominación de Andrea Riseborough por la película «To Leslie», un filme independiente de bajo presupuesto y limitación taquillera que hasta la fecha solo había recaudado unos 27 mil dólares. Sin embargo fue aclamada por la crítica.

En este renglón también compite la conocida Michelle Williams por su papel en «Los Fabelman» película que también se ha llevado varios galardones y aclamaciones de los críticos. Aquí Michelle Williams regresa a la pantalla grande como Mitzi Fableman una pianista que abandona sus sueños para ocuparse de su familia.

Otra de las actrices que también están en este renglón es Ana de Armas por la cinta Blonde, donde interpreta a la sensual y pintoresca Marilyn Monroe, a pesar de que la película no ha recibido ningún premio y la crítica divida entre aceptación y rechazó, Ana de Armas es como un faro de luz para la pieza, pues los elogios no se han hecho esperar ante su actuación dentro de los zapatos de Marilyn Monroe.

Por Luisanna Carrasco