Esposa de «El Mayor» denuncia supuestos abusos constantes

Santo Domingo, RD.- A través de las redes sociales se ha difundido un audio impactante en el que la esposa del reconocido cantante urbano Enmanuel Reyes, conocido como El Mayor Clásico. Relata las presuntas agresiones que ha sufrido a lo largo de los años por parte del artista.

En el audio, la esposa del cantante asegura que el reciente incidente con arma blanca, en el que El Mayor resultó herido la pasada medianoche, no tuvo relación con temas de infidelidad. En cambio, revela que el problema principal radica en que el intérprete supuestamente es una persona violenta y la ha maltratado físicamente durante muchos años.

Además, menciona que el conflicto se originó durante un viaje que tuvieron juntos a La Romana, donde supuestamente El Mayor tuvo una llamada con una amiga, lo cual provocó su enojo. La esposa resalta en el audio que El Mayor es extremadamente agresivo. Y que tanto su equipo de trabajo como su entorno cercano son conscientes de la situación.

La mujer asegura haber alertado a los familiares del cantante. Y revela que los constantes maltratos la llevaron a supuestamente actuar de la manera en que lo hizo. Hiriendo a El Mayor con un arma blanca. Aseguro que el percance tuvo lugar luego de que alegadamente Reyes la dio una “galleta” y se “emburujaron”.

La esposa de El Mayor Clásico declara tener mordeduras en los brazos, cabello arrancado y marcas en el cuello. Como resultado del presunto maltrato que ha sufrido por parte del artista.

«El se puso delante porque sabe que ya me ha hecho tantas cosas, que yo podía ir a la policía, pero no pude ir. Mis hermanos me trajeron a La Romana», concluyó.