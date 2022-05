La intérprete puertorriqueña Ivy Queen recientemente reveló en un video que está luchando contra una grave enfermedad. Tras el anuncio, los cientos de fans de la «Reina del Reggaeton» mostraron preocupación por la enfermedad de Ivy Queen, llenando las redes de mensajes de apoyo a la pionera femenina del género.

Fue precisamente la ausencia en las redes lo que alertó a los fans. Así, tras algunos días de ausencia, Ivy Queen ha compartido un video en Tiktok en el que se la puede ver recibiendo tratamiento médico. Asimismo, compiló una secuencia de fotografías en el video en las que parece estar durmiendo o descansando después de recibir cierta terapia.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound – Tik Toker

Ivy Queen reveals she battles illness https://t.co/tNLrNeM09P — Roberto Genao (@RobertoTavera19) May 31, 2022

En su título de Tiktok, escribió. “Soy un aprendiz en esta vida, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza arrolladora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por haber sido valiente en esos momentos. Sé un ángel en la vida de alguien siempre que puedas, porque no sabes cuándo podrías necesitar uno en la tuya. Dicho esto, gracias a todos por cuidarme”, mientras muestra su cuerpo con moretones y cubre su cabeza con pañuelos.

En el video, se ve que ella tiene moretones en su cuerpo y usa bufandas sobre su cabeza.

¿Cuál es la enfermedad de Ivy Queen?

Aunque la cantante no abordó el tema ni dio detalles de la enfermedad que enfrenta, sus fans asumen por los registros que se trataría de una lucha contra algún tipo de cáncer.

Es de recordar que su padre murió de un cáncer de pulmón, en 2016, recuerda Billboard. Su madre también es sobreviviente de cáncer.

También Ivy Queen participa en varios programas que trabajan en temas relacionados con el cáncer. La gente la puede ver en la Carrera por una Cura, que es un maratón que se organiza para informar a la gente sobre la enfermedad mortal.