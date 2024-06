Llega la primera parte de ‘Horizon’, el proyecto que puede arruinar a Kevin Costner

A sus 69 años y con una larga carrera de éxitos -y de fracasos- a sus espaldas, Kevin Costner ha decidido arriesgarlo todo por un gran sueño: contar su versión de la conquista del Oeste en ‘Horizon’, un gigantesco proyecto de cuatro partes, la primera de las cuales se estrena este viernes.



Para costear las primeras entregas, el actor ha hipotecado sus cuatro casas, como explicó en la presentación de su proyecto en el Festival de Cannes. Allí contó divertido que si esto sale mal, sus siete hijos se quedarán sin hogar y tendrán que buscarse la vida.



En aquel momento no quiso desvelar la cifra invertida. No obstante, en una reciente entrevista con la revista estadounidense GQ reconoció que se ha gastado 38 millones de dólares, todo lo que tiene. Para un total de 100 millones, que es el presupuesto de la producción de las dos primeras partes.



Son las dos que ya están acabadas y que se estrenan este verano. La primera este viernes y la segunda está prevista para mediados de agosto.



‘Horizon: An American Saga’ supone el regreso de Costner a la dirección veinte años después de ‘Open Range’ (2003).

Su retorno ocurre con una historia en la que llevaba pensando al menos desde 1988, pero para la que le ha costado mucho encontrar financiación.

Tanto le obsesionaba el personaje principal, al que él interpreta, que decidió poner su nombre -Hayes- a uno de sus hijos.

La primera parte de ‘Horizon’ cuenta, en tres horas, varias historias que se desarrollan a finales del siglo XIX. La trama se desarrolla en diversas partes del oeste de Estados Unidos, que se van cruzando.



Casi tres horas de metraje que parecen el piloto de una serie de televisión que introduce poco a poco los personajes como una mujer (Sienna Miller) y su hija que pierden a su marido e hijo en un ataque de los apaches. También esta otra mujer (Jenna Malone) que trata de matar al padre de su hijo. En el caso de esta última se ven implicados un vaquero (Costner) y un soldado (Sam Worthinton) que ayuda a los nuevos colonos.



Son solo algunas de las historias de esta película con espíritu de fresco histórico y en la que Costner ha buscado de forma expresa que tuviera el sabor y el color de los westerns clásicos.



Una película que para el Costner es «exactamente lo que quería» que fuera, pero que ha recibido críticas muy negativas desde su estreno en Cannes.



La BBC la califica de «desastre increíblemente largo e incoherente». Del mismo modo, para Variety es «el escenario de una miniserie de televisión». Asimismo, Vanity Fair cree que es «más como ‘Waterworld’ -su fracaso más sonado-, que como ‘Bailando con lobos’ – su mayor éxito-.



Con ‘Bailando con lobos’ (‘Dances with Wolves’, 1990), Costner debutó a lo grande en la dirección y se llevó nada menos que siete Óscar. Entre las estatuillas ganadas estuvieron la de mejor película y mejor director.



También era una película del Oeste, aunque con un carácter épico y sencillo del que adolece esta ‘Horizon’, que se pierde en detalles.



Algo buscado por Costner, que quería mostrar en esta ‘saga americana’ detalles que no se suelen contemplar en el cine del Oeste. Elementos como la suciedad en la que vivían las personas que buscaban su futuro en esas tierras inhóspitas. También quiere destacar el protagonismo de las mujeres, habitualmente en un segundo plano en este tipo de películas.



Siena Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Owen Crow Shoe, Tatanka Means, Ella Hunt, Danny Huston, Tom Payne, Abbey Lee, Will Patton, Georgia MacPhail, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Angus Macfadyen, Kathleen Quinlan, James Russo, Bernardo Velasco, Tom Everett o Giovanni Ribisi son solo algunos de los intérpretes que participan en ‘Horizon’.

Con información de EFE