Conozca si Amara la Negra participará o no en Miss República Dominicana 2024

La artista e intérprete de la clásica canción dominicana “AYY”, Amara La Negra, causó sensación este fin de semana al aparecer en un video como concursante del Miss República Dominicana 2024. El clip despertó especulaciones sobre si la veremos compitiendo por la anhelada corona.

La además influencer usó sus redes sociales para aclarar su situación y dijo que sí estará en el certamen, pero no como participante.

“Ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de tener que confesarme y bueno, aquí les va: ¡no, no, no voy a estar concursando en el Miss República Dominicana! Aunque yo sé que los videos se han hecho viral, el pueblo lo ha pedido; he tenido muchos comentarios de aceptación y buenos deseos, pero no, no estaré concursando”.

Amara la Negra