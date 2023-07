Santo Domingo, RD. – Tras darse a conocer este viernes el arresto de la comunicadora Luz García esta explicó que fue detenida por las autoridades del condado de Collier, de Florida, por alta velocidad y no por alcohol, luego de que su hijo Miguel Ángel sufriera un accidente en su brazo.

La también productora de televisión, expresó en video publicado en su cuenta de Instagram que el pasado 11 de julio salió de un lugar donde estaba cenando, luego de recibir una llamada de emergencia de su hijo Miguel Ángel, quien se encontraba en un campamento de verano y había resultado herido.

Yo había dejado a Miguel Ángel en un campamento a aproximadamente tres horas de la ciudad de Miami y, el lunes en la noche me llama llorando que se lo llevaban en una ambulancia porque había tenido un accidente y se hablaba que había que operarle la mano, yo me levanté del lugar donde estaba cenando, inmediatamente tomé carretera y a eso de una hora en carretera me pararon por velocidad y evidentemente fui detenida, el próximo 2 de agoto tengo que ir a la corte donde me impondrán una multa o servicio comunitario.

Luz García.