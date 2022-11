La chica sin brazos del Got Talent España que te hará reflexionar

Adriana Macías no es sólo una chica sin brazos. Es escritora y conferencista y su reciente participación en el programa Got Talent España dejó a todos atónitos y demostró que, si lo deseas, no hay límites para lo que te propongas.

Macías, oriunda de México, logró que el conductor Santi Millán, quien tiene la facultad de otorgar el “botón dorado” lo hiciera con ella tras terminar su presentación. Su actuación consistió en maquillarse, tomar un libro de parte alta de un librero, firmarlo, ensartar una aguja, servir una taza de té y encender 15 velas. Todo sin brazos.

“Soy una mujer de constantes retos. Por ello es que no dudé en participar en uno de los programas más reconocidos en España. Es de las experiencias más emocionantes de mi vida. Nunca me había enfrentado a un auditorio que incluyera a jueces que calificaran mis habilidades con los pies y en un lugar tan lejano de mi país”, destacó Adriana.

Añadió que decidió participar en el programa sobretodo por su público. Principalmente porque enfrentarse a nuevos retos la recarga para transmitir su mensaje de esperanza, motivación y superación.

No es una «chica sin brazos»

Adriana Macías (Guadalajara, México) aprendió a hacerlo todo con los pies desde que era un bebé. Nació en un cuerpo sin brazos debido a una enfermedad congénita. Pero eso no la detuvo. A sus 43 años ya ha escrito tres libros, dicta conferencias por medio mundo, es licenciada en Derecho, toca el chelo y es madre.

Para hacer de su discapacidad una fortaleza, explica que lo más importante ha sido la actitud: «Debes saber elegir las actitudes dependiendo del reto, así como nos tomamos el tiempo para elegir zapatos o collares, tenemos que elegir la actitud que requiere el reto al que nos enfrentemos».

Adriana es autora de los libros “Abrazar el Éxito”, “La Fuerza de un Guerrero”, “Prometo Amarme y respetarme todos los días de mi vida” y “Enamórate de ti; ámate, reencuéntrate y vuelve a empezar”. Aquí puedes encontrar algunas de sus conferencias.