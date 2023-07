¡Chelsy Rompe el Silencio! «Lágrimas, Trabajo y Careta»: su nuevo tema que lanza defensa personal

La actriz y rapera dominicana, Chelsy Bautista, ha decidido alzar su voz y enfrentar las críticas en su más reciente tema titulado «Lágrimas, Trabajo y Careta». En esta poderosa canción, Chelsy defiende su carrera y vida personal, enfrentando a aquellos que lanzan comentarios negativos sobre ella.

Con valentía, Chelsy promocionó su canción a través de controversiales posts en redes sociales, señalando a varias figuras del entretenimiento de República Dominicana. El videoclip de la canción muestra a la artista dentro de un ring de pelea, expresando que siempre está lista para defenderse de los constantes ataques en las redes sociales por parte de fanáticos y figuras del medio.

«Si me graduara por las críticas ignorar, hace rato fuera profesional. Yo no pedí que me apoyen, ni que estén conmigo, pero déjenme trabajar», expresa Chelsy en su poderoso mensaje.