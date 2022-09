Cancelan celebración de premios Soberano 2022

Santo Domingo.- La celebración de los premios más importante para el arte dominicano, premios Soberano; no serán celebrados ente año 2022 por desacuerdos entre la directiva de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte); los ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana (CND).

Emelyn Baldera; expresó que aún se están llegando a acuerdos entre la directiva de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte); los ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana (CND).

Baldera expresó que en las conversaciones se han adelantado muchas cosas, sin embargo hay temas por discutir.

Manifestó además, que dentro de las conversaciones evalúan hacer ciertos cambios en los premios; tomando en cuenta que no se pierda la esencia.

La directora de ACROARTE manifestó que para próximo año 2023 se realizará una gala de los premios donde se reconoceran los años 2021 y 2022.

Representante de la CDN acerca de los premios

Sin embargo, Bethania Ortega encargada de comunicaciones de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), dijo que llegaron a buen puerto.

Al referirse a la unificación de las dos galas Ortega manifestó “La fecha no la tenemos porque no hemos llegado a definir totalmente esa parte, pero definitivamente este año no sería posible”.

Lo que sí dejó claro es que, este proceso de negociaciones ha traído cambios que al final beneficiarán tanto a los organizadores del premio; como al público que los disfruta cada año.

“Acroarte siempre será quien decida tanto a los nominados como a los ganadores, pero se abrirá el espectro para que el público también tenga poder el proceso”, reiteró sobre el premio que se entrega desde 1985.

“Cervecería ha tenido muchos cambios y por eso se ha extendido quizás la conversación, con la idea de que nosotros podamos tener una premiación como se la merece el pueblo y sobre todo los artistas, que es para ellos que trabajamos”, dijo Baldera.