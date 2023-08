¡Campanas de boda! Nicole Fernández y Albert Pujols unirán sus vidas el 2 de septiembre

Nicole Fernández y el ex jugador de beisbol Albert Pujols unirían sus vidas en matrimonio el próximo dos de septiembre.

La primicia la publicó el periódico Listín Diario. Aseguran que la pareja creó una lista de regalos que ascienden desde 32 dólares (unos 1,925 pesos) hasta 2,200 dólares, (aproximadamente 121,000 pesos dominicanos).

El medio reseña que conocieron tal lista por una publicación en Trellis Home Decor, una tienda para artículos del hogar.

Entre los regalos seleccionados por la pareja estarían platos, cubertería, copas, juegos de individuales entre otros objetos delicados.

Relación de Albert y Nicole

Finalizando el 2022, luego de varios meses de especulación, Albert Pujols y Nicole Fernández confirmaron que efectivamente tenían una relación.

El encargado de manifestar esto fue Omar Fernández, hermano de Nicole, quien en una entrevista con la periodista Liza Blanco le preguntaron: “¿Tienes el traje listo para la boda de tu hermana?”, a lo que no dudó en contestar: “Ella no me ha dicho todavía si es etiqueta tropical o si es traje normal, pero estoy ready para esa boda”.

Lista de regalos para boda Nicole Fernández y Albert Pujols

Estos son algunos de los regalos y precios de la lista para la boda de Fernández y Pujols, fiel a como lo publica Listín Diario.

Una escultura de gato persa, por un precio de 1,592 dólares, aproximadamente 87, 560 pesos dominicanos.

Un macetero de coral y conchas, a un costo de 1,060 dólares, aproximadamente 58,300 pesos dominicanos.

Un macetero de cabeza de mujer con plátanos, disponible por la suma de 2,200 dólares, que serían 121, 000 pesos dominicanos.

Un total de 36 platos base verde de 30 centímetros, marca Foglia, cada uno tiene un precio de 89 dólares, aproximadamente 4,895 pesos dominicanos.

Unos 36 platos llanos de 26.7 centímetros, marca Lily Del Valle, cada unidad tiene un valor de 122 dólares, unos 6,710 pesos dominicanos.

Unos 36 platos de sopa de 21.5 centímetros, marca Lily Del Valle, cuyo valor es de 122 dólares por unidad, 6,710 pesos dominicanos.

Una tetera marca Lily Del Valle con un valor de 325 dólares, que son 17,875 pesos dominicanos.

Una cremera marca Lily Del Valle a un costo de 135 dólares, aproximadamente 7,425 pesos dominicanos.

Dos azucareras, marca Lily Del Valle, con un precio de 150 dólares por unidad, unos 8,250 pesos dominicanos.

Unas 18 tazas de café, marca Lily Del Valle cada unidad cuesta la suma de 105 dólares, que son 5,775 pesos dominicanos.