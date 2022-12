Bill Cosby nuevamente acusado de intento de violación sexual

Leer también: Indonesia aprueba una reforma penal que castiga el sexo extramarital

Estados Unidos.- Bill Cosby enfrenta una nueva demanda de 5 mujeres, la mayoría de las cuales estuvieron involucradas en «The Cosby Show», que afirman que las agredió sexualmente.

Según la demanda, obtenida por TMZ, las mujeres afirman que el actor y comediante caído en desgracia, se hizo pasar por su mentor mientras intentaban entrar en el mundo del espectáculo en los años 80 y 90, pero en lugar de eso se convirtió en un depredador.

Victimas

Las demandantes Lili Bernard, Eden Tirl , Jewel Gittens , Jennifer Thompson y Cindra Ladd dicen que Cosby pudo aprovecharse de ellas porque eran jóvenes y vulnerables.

Lili interpretó a la Sra. Minifield como invitada en un episodio de ‘Cosby Show’ de 1992, y en la demanda, dice que Cosby la drogó y la agredió varias veces, incluida una vez que se despertó durante la violación y lo encontró tratando de asfixiarla con una almohada.

Según la demanda, ella amenazó con ir a la policía, y Cosby la arrojó por un tramo de escaleras y la echó, advirtiéndole que la destrozaría. Dice que no denunció los presuntos delitos por temor a perder su vida.

Eden Tirl, quien tuvo un pequeño papel como policía en ‘Cosby’, alega que uno de los empleados la «escoltó» en el set al camerino de Cosby, donde cerró la puerta con llave, agarró sus senos, besó su cuello y presionó su miembro contra su espalda mientras susurraba: «Esto es hacer el amor».

En la demanda, Gittens dice que Cosby la drogó y agredió en su casa mientras discutían un posible papel para ella en el programa; Thompson afirmó que la obligó a masturbarlo y Ladd alega que la violó después de darle una pastilla para un dolor de cabeza que la hizo desmayarse.

Bill Cosby

Como informamos, Cosby acusado de violación por docenas de mujeres a lo largo de los años, acusaciones que él niega. En 2018, sentenciado a 10 años en una prisión de Pensilvania por agresión indecente, pero liberado el año pasado porque los fiscales habían violado un acuerdo de inmunidad que Cosby había recibido de un fiscal de distrito anterior.

Delitos

A principios de este año, un jurado de California lo encontró responsable en un caso civil por abusar sexualmente de una adolescente en 1975.

El representante de relaciones públicas de Cosby, Andrew Wyatt , le dijo a TMZ que los acusadores en la última demanda no son nuevos, y tampoco lo son sus afirmaciones. Wyatt también dijo que las mujeres presentaron la demanda «frívola» porque no están dispuestas a aceptar que Cosby, está reivindicado en su caso penal de Pensilvania. Agregó que los acusadores son «todo por dinero», no por justicia. En cuanto a Cosby, niega las nuevas acusaciones y dice que al final estará absuelto de cualquier delito.