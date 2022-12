Ashton Kutcher llora al recordar muerte de su hermano gemelo

Leer también: Hombre que robó los perros de Lady Gaga es sentenciado a 21 años de prisión

Estados Unidos.- Ashton Kutcher se está sincerando sobre los problemas de salud de su hermano gemelo Michael Kutcher.

El alumno de «Two and a Half Men», de 44 años, apareció en el episodio de estreno de «The Checkup With Dr. David Agus» con su gemelo para ser sincero sobre la parálisis cerebral de Michael.

Michael, que no solo vive con el trastorno congénito, sino que también recibió un trasplante de corazón, tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que se quedó sin vida en su habitación del hospital.

En un breve clip antes del estreno de la serie en Paramount Plus, Ashton recordó los detalles de la experiencia. «Entonces mi papá viene, me recoge, y es como, vamos a ir a ver a tu hermano y yo estoy como… todo no está bien», recordó la estrella de «That 70’s Show» con lágrimas en los ojos. «Y se queda plano en la habitación».

Declaraciones

Continuó: «Y conozco ese ruido porque ahora he estado visitando ocasionalmente y viendo cómo se va la cosa y luego se apaga y dicen, tienes que… y me están agarrando y me llevan». me sacó y dije, ¿qué diablos está pasando en?»

Michael toma la mano de su hermano en un momento emotivo en el tráiler del programa mientras el actor se seca las lágrimas.

Ashton también habló sobre sus problemas de salud y detalló su experiencia luchando contra una forma rara de vasculitis. El tráiler mostró fragmentos de Kutcher recordando cómo «no podía caminar y de repente no puedo ver…» y su nueva filosofía de encerrarse en «lo que estás haciendo hoy» después de tener un «cara a cara con la muerte».

En agosto, la estrella de «Sin ataduras» reveló por primera vez su roce con la rara enfermedad autoinmune en «Running Wild with Bear Grylls: The Challenge».

«Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio», reveló en ese momento. «Me tomó como un año reconstruirlo todo».

«Realmente no lo aprecias, hasta que se va. Hasta que dices, ‘No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez podré ver'». escuchar de nuevo, no sé si alguna vez podré volver a caminar'», agregó y le dijo a Grylls que tenía «suerte de estar vivo».

Informe medico

Según la Clínica Mayo, la vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos que puede provocar daños en órganos y tejidos. El tratamiento incluye tomar un corticosteroide como prednisona o metotrexato para controlar la inflamación.

Más tarde, Kutcher recurrió a Twitter para aclarar algunas cosas sobre su vasculitis y compartió que desde entonces se recuperó por completo.

«Antes de que haya un montón de rumores/charlas/lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace 3 años. (Aumento del estilo autoinmune)», tuiteó en ese momento. «Tuve algunos problemas de audición, visión y equilibrio, ¿verdad? después.»

«Me recuperé por completo. Todo bien. Avanzando», agregó. «Nos vemos en el Maratón de Nueva York de 2022 con Thorn».