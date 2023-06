Arcángel estalla contra la casa discográfica de La Ross María

Santo Domingo, RD.- El artista, Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel pidió a la casa disquera con la que trabaja la artista Rosa María Pineda, La Ross María, que deje a la dominicana en libertad y estalló contra la compañía diciendo que no tienen dinero para trabajar.

Durante una entrevista en Alofoke Radio Show, el urbano señaló que le van a tronchar el camino a la joven.

“Suelten esa muchachita no le hagan tanto daño”, manifestó.

Arcángel afirmó tener conocimiento de la casa discográfica con la que trabaja La Ross María, pero prefirió no mencionar su nombre, al tiempo de enfatizar en los atributos de la cantante en el mundo de la música y hacer una advertencia a dicha compañía.

“Esa niña tiene mucho talento, se puede convertir en una de las mejores voces en la historia de la música dominicana. A estas disqueras que no tienen fuerza, no firmen artistas para hacerle la vida imposible, y que me disculpe ella también”, expresó Austin Santos.

Asimismo, resaltó la importancia de saber invertir en los proyectos artísticos.

“Si usted no tiene plata para trabajar, si usted no tiene poder para trabajar en la industria, no venda sueño, no les tronche los sueños a los artistas de verdad”, insistió boricua.

Propuesta de negocio

Entre tanto, Arcángel llamó a la empresa discográfica a dialogar para llegar a un negocio y así este poder incluir a la cantante en su equipo de trabajo.

Expresó indignado, “suéltenla, si quieren siéntense conmigo y yo les hago una propuesta, pero déjenme llevarla a mí dónde ella se merece”.

El boricua añadió, “A mí me interesaría que ella formara parte de mi equipo de trabajo, me gustaría poder hacer con ella lo mismo que se ha ido haciendo poco a poco con Chris Lebrón. Siento que ella tiene la misma probabilidad”.