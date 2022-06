Anitta se graba retaguardia al descubierto bailando en la piscina

Anitta encendió las redes sociales una vez más con un ardiente audiovisual en el que dejó ver por completo su retaguardia mientras se bañaba en la piscina.

Como toda una candente brasileña, la cantante del exitoso tema Envolver dejó boquiabiertos a sus fanáticos al publicar una historia de Instagram en la que mueve su retaguardia sensualmente mientras está dentro de la piscina luciendo un microbikini de tanguita de hilo.

La artista mientras bailaba una famosa canción en portugués, se subía el hilito dental y hacia sensuales movimientos de twerk.

Anitta, de celebración

Y es que sin duda, Anitta tiene mucho que celebrar, pues desde que logró posicionar su canción Envolver en el número 1 de las canciones más escuchadas en el mundo, no ha hecho más que recibir más éxitos en su vida. Uno de ellos fue su reciente estatua de cera en el museo Madame Tussauds de Nueva York, ubicado en el Times Square, con lo que quedó completamente encantada aunque tuvo que posar por más de 12 horas para que la artista pudiera tomar las medidas exactas de su rostro.

“Es maravilloso ser parte de este proyecto. Al principio no podía creer que me hubieran invitado a tener una figura de cera mía, junto a algunas de las estrellas más grandes del mundo, en Madame Tussauds. El equipo del museo puso mucho trabajo y dedicación en esta estatua, así que me muero de orgullo y estoy muy emocionada de que el mundo la vea”, escribió con orgullo en sus redes sociales.

Pero en su vida tampoco todo ha sido color de rosas. A pesar de su gran éxito, la cantante tuvo que atravesar recientemente un duro momento debido a la complicada salud de su padre, quien afortunadamente logró vencer el cáncer llenando a toda su familia de mucha felicidad.