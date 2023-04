Ana Gabriel a casa llena tras 10 años sin presentarse en RD

Santo Domingo, RD.- Tras 10 años de haberse presentado en el anfiteatro de Altos de Chavón, en Casa de Campo, La Romana, la cantante Mexicana Ana Gabriela, se presta a casa llena en el Palacio de los Deportes.

Desde su salida a escena con el tema “Esta Noche” hasta su despedida con “Ay amor”, la cantante mexicana no dejó de sorprender al público con cada una de sus acciones, entre ellas, se puede mencionar cuando interpretó rancheras como “Talismán”, “Hechizo” y “El cigarrillo” acompañada por un grupo de mariachis dominicanos, su saludo a Yailin la más viral, quien se encontraba en el público y no aguantó las lágrimas, pues la dominicana ha expresado en varias ocasiones su admiración por “La Diva de América” y su declaración de amor a República Dominicana identificándose como dominicana y la novia de este territorio.

¡República Dominicana! ¡Aquí está su novia! Esa que hace 30 años vino por primera vez, después fui a Chavó y les pedí que no se alejaran mucho de mí y lo han cumplido, lo han cumplido, pero yo también. No les voy a decir que les he sido fiel porque tengo muchos amantes y 30 años se dicen fácil, después casi once se dicen fácil. Esta es mi tercera ocasión en República Dominicana con tres.

Ana Gabriela, Artista Mexicana.