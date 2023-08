Amelia Alcántara en conversaciones con Telemundo 

Santo Domingo.-La modelo y comunicadora Amelia Alcántara estaría entrando a la cadena internacional Telemundo para participar en la próxima temporada del programa La Casa de los Famosos, que reúne celebridades de diversas nacionalidades encerradas en un mismo espacio y vigilados las 24 horas del día.

“Me sorprendí cuando me escribieron por el DM de Instagram que les gustaría conversar conmigo para una propuesta. Me escribió Francisco Ponce quien es el Vicepresidente de Casting de Telemundo, y es quien me dice que le gustaría que esté en la nueva temporada de la Casa de los Famosos. La verdad para mi fue una gran sorpresa”, expresó Alcántara.