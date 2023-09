Dasany, Dascha Polanco es madre de otra hija, Aryam, de 14 años, lo que hace de esta noticia un momento de celebración y unión familiar para la talentosa actriz dominicana.

Santo Domingo, RD. – La reconocida actriz dominicana Dascha «Dash» Polanco, famosa por su papel como Dayanara Díaz en la exitosa serie de Netflix ‘Orange is the New Black’, sorprendió a sus seguidores al anunciar una emocionante noticia este martes: ¡se convertirá en abuela por primera vez a sus 40 años!

La noticia llegó a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Dascha, quien compartió una encantadora fotografía junto a su hija Dasany Kristal González, de 22 años. Lo que hace que este anuncio sea aún más especial es que Dasany se encuentra en la dulce espera y recientemente celebró su baby shower.

Lo asombroso de esta historia es que Dasany, siguiendo los pasos de su talentosa madre, también incursionó en la actuación y tuvo la oportunidad de interpretar el mismo personaje de Dayanara Díaz en ‘Orange is the New Black’ cuando apenas tenía 14 años. Los fanáticos de la serie quedaron impresionados por el increíble parecido entre madre e hija, felicitando a los responsables de la audición por haber encontrado a la actriz perfecta, sin darse cuenta de que se trataba de la hija que Dascha tuvo cuando tenía tan solo 18 años.

Tras recibir numerosos regalos en su baby shower, Dasany comentó con gratitud: «El armario de mi hijo será mejor que el mío. Estoy inmensamente agradecida y bendecida por todo el apoyo que he recibido en este viaje».