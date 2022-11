Actor de “El juego del calamar” acusado de conducta sexual inapropiada

El actor O Yeong-su ha sido acusado de conducta sexual inapropiada en Corea del Sur. La estrella de la popular serie “Squid Game” ( “El juego del calamar”) de Netflix fue acusado por una mujer de supuestamente tocarla inapropiadamente múltiples veces, reportó TMZ. La denuncia se llevó a acabo en 2021 y el caso fue reabierto.

La fiscalía surcoreana lo acusó el jueves, sin detenerlo, por presuntos tocamientos indebidos a una mujer en 2017.

Todo lo informado por los medios locales sobre O Yeong “no es incorrecto desde el punto de vista de los hechos”, dijo a la AFP un funcionario de la fiscalía del distrito de Suwon, sin dar más detalles.

La mujer —cuya identidad no ha sido revelada— denunció al actor de 78 años en diciembre del 2021. En la denuncia, ella declaró que él la tocó varias veces sin su consentimiento.

Informe policial

Sin embargo, la policía cerró el caso en abril de este año sin presentar cargos. Por tal motivo, la mujer apeló la decisión por lo que la fiscalía tuvo que reabrir el caso. La Justicia consideró que obtuvieron pruebas para respaldar la acusación de acoso y remitieron el caso a juicio.

Por su parte, Oh Yeong-su dijo que él solo le tomó la mano a la mujer mientras caminaban por un lago y él la guiaba. El actor detalló que él se había disculpado con ella, pero que eso no significa que se declare culpable de las acusaciones en su contra.

“Me disculpé porque la persona dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admita los cargos”, se defendió el actor.

Victima

Como la víctima apeló la decisión de la policía, la fiscalía ha vuelto a investigar el caso desde entonces. Durante la investigación de la fiscalía, se informó de que Oh Young Soo negó las acusaciones.

Oh Young Soo apareció en la serie de Netflix “Squid Game” como Oh Il Nam, quien sufre de un tumor cerebral, ganó un Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto en la categoría de televisión en enero de este año.

“El juego del calamar” -que imagina un mundo macabro en el que los marginados se enfrentan entre sí en juegos infantiles tradicionales que se vuelven mortales- se convirtió en el lanzamiento de serie más popular de Netflix, atrayendo a 111 millones de seguidores en menos de cuatro semanas tras su estreno en 2021.

Sigue siendo uno de los programas más populares de la plataforma.

Cinematográfica surcoreana

Numerosas figuras de la industria cinematográfica surcoreana, como el fallecido director de cine Kim Ki Duk y los actores Cho Jae Hyun y Oh Dal Su, se han enfrentado a acusaciones de agresión sexual.

En una conferencia de prensa organizada por Netflix en Seúl este 16 de setiembre, Hwang Dong-hyuk, director de “El juego del calamar”, adelantó algunos detalles sobre la segunda temporada de la exitosa serie.

“No tengo ningún plan de elegir estrellas extranjeras famosas para la segunda temporada de ‘Squid Game’, y esto no cambiará”, dijo en un evento por los seis premios Emmy.

En otro momento de la conferencia, Hwang confirmó que el rodaje de la segunda temporada de “Squid Game” será en 2023. “Comenzaremos a filmar el próximo año y se lanzará el año siguiente”. Asimismo, agregó que la próxima temporada verá mejoras en los presupuestos de producción y que se han confirmado los juegos de la nueva entrega.

En los premios Emmy celebrados el 12 de setiembre, “Squid Game” hizo historia al llevarse seis premios, incluidos el de mejor director para Hwang y el de mejor actor en una serie dramática para Lee Jung-jae, convirtiéndose en el primer programa de televisión, de habla no inglesa, en ganar los premios televisivos más prestigiosos de Estados Unidos.

Fuente: INFOBAE