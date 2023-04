A Chiky Bombom le gustan menores: Me gusta muchísimo el colágeno

En la última transmisión del matutino ‘Hoy Día’, la conductora Chiky Bombom hizo una confesión cuando entrevistaron a la psicóloga Erika Monroy. El tema fue la diferencia de edades en relaciones románticas y los cuatro pilares de que estos noviazgos se lleven a cabo sanamente. De acuerdo con la profesional, lo importante es que tengan los mismos valores, buena sexualidad, proyectos similares y hobbies en común.

“Mi pareja me lleva 10 años, siento que es un balance perfecto porque yo siempre he sido un poquito más madura y él también es más juvenil, para no decir inmaduro, y tiene mucha energía y nos llevamos bien”, dijo una usuaria para el programa.

Asimismo, Andrea Meza contó que su novio es mayor que ella, ya que le lleva siete años de diferencia. “Mi novio me lleva 7 años y también es súper alegre, se porta como una persona muy joven y a mí eso me gusta de él, pero también el hecho de que es mayor, que tiene más experiencia como en las finanzas, eso me hace sentir más segura”, dijo.

Mientras tanto, Penélope Menchaca aseguró que antes solo salía con hombres menores. y no fue bueno para ella. “Para que termines realmente enamorada de un hombre creo que lo tienes que admirar y cuando es más chico por lo menos a mí me cuesta trabajo”, manifestó.

Y dijo la Chiky…

A esto, fue Chiky Bombom quien afirmó que le gustaban los hombres menores pero mayores de 21 años. “En mi caso me gusta muchísimo el colágeno, que yo nada más tengo que ver que sea legal, mayor de edad”, confirmó. Además, preguntó si estar con alguien “colágeno” hacia que te mantuvieras más joven. “Hay muchas cosas que admirar también en un hombre joven”, dijo. “No importa la edad, es la personalidad”.

Por último, aclaró que también le gustaba salir con personas mayores, porque ella no discriminaba a nadie. “No se confundan en casita, a mí me gustan mayores también, de todas las edades, yo no discrimino a nadie”, dijo.

No hay que olvidar que Chiky Bombom mantuvo una relación amorosa con el padre de su hijo, quien actualmente se encuentra en la cárcel cumpliendo una sentencia de 20 años. En una entrevista, expresó que tenía una buena relación con él y que sigue casada legalmente. Sin embargo, por lo difícil de la situación, los dos acordaron darse un tiempo para que la influencer pudiera seguir con su vida y la crianza de su pequeño.