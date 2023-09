Senado reconoce a personalidades destacadas de Puerto Plata

Puerto Plata, RD.- El Senado de la República reconoció este viernes los aportes a Puerto Plata de varias personalidades destacadas de la provincia, en atención a cuatro resoluciones aprobadas por la Cámara Alta, presentadas por la senadora Ginette Bournigal de Jiménez.

Durante un acto celebrado en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, centro Puerto Plata, le fue entregado un pergamino de reconocimiento al economista Eduardo Fernández. Fue por su exitosa carrera y grandes aportes a favor del desarrollo de Playa Dorada, como destino turístico de esa demarcación. “Cuando me enteré de que no iba a realizar una charla en Puerto Plata, más bien un posible reconocimiento a mi persona, me dije, porque si yo lo que he realizado es mi trabajo, y recordé a un amigo que una vez me dijo que el mayor sello de humildad es aceptar un reconocimiento. Muchísimas gracias”.

Los legisladores también reconocieron a Hermes Juan Ortiz Acevedo, por sus aportes al desarrollo de la provincia Puerto Plata. Lo ha hecho desde las distintas posiciones representativas que ocupó durante su carrera política. “Honorables senadores, lo que más he hecho es cumplir con el compromiso que tengo con el pueblo que me ha elegido en varias ocasiones”.

Luego de la aprobación de la resolución sometida por la senadora Ginette Bournigal de Jiménez junto al representante de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, la Cámara Alta reconoció la trayectoria, aportes a la niñez y a las mejores causas de la sociedad dominicana de Ondina Bretón de De los Santos.

Al recibir el galardón, Ondina Bretón dijo que, aunque nació en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, Puerto Plata es su patria chica de adopción. “Agradezco al presidente del Senado, el señor de los Santos, y al Senado de la República, y aprovecho para decirles a ustedes que le dediquemos un momentito a los niños, porque necesitan de nosotros”.

Durante el acto también se entregó un pergamino de manera póstuma a la señora Lilian Russo de Cueto. Es una dirigente social que participó en los enfrentamientos en contra de los militares de la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pasando a formar parte del Movimiento 14 de Junio.

Asimismo, la Oficina de Gestión Senatorial de la Provincia Puerto Plata entregó cinco placas de reconocimiento a instituciones sin fines de lucro. Esto por la excelente labor desarrollada en favor los puertoplateños.

Recibieron placas de reconocimiento el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, el Comando Norte de la Fuerza Aérea Dominicana. También la Regional Norte de la Policía Nacional y la Fundación Rescate Ámbar.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez). También estuvo Faride Raful (Distrito Nacional), vicepresidenta del Senado, y los secretarios del Bufete Directivo, Melania Salvador (Bahoruco), y Milcíades Franjul (Peravia). Además, estuvieron los senadores Ginette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata); Eduardo Estrella (Santiago); Lía Díaz Santana (Azua). De igual forma David Sosa (Dajabón); Franklin Romero (Duarte); Aris Yván Lorenzo (Elías Piña); Cristóbal Castillo (Hato Mayor). Valentín Medrano (Independencia); Ramón Rogelio Genao (La Vega); Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez). Ramón Pimentel (Montecristi); Lenin Valdez (Monte Plata); Dionis Sánchez (Pedernales). Franklin Rodríguez (San Cristóbal); José Antonio Castillo (San José de Ocoa); Antonio Marte (Santiago Rodríguez); y Eddy Nolasco (Valverde).

Al acto también asistieron, familiares de los homenajeados así como autoridades civiles, militares y religiosas de la provincia de Puerto Plata.