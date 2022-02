Bases de la promoción febrero 2022

Concurso San Valentín CDN 2022

Detalles sobre la Promoción: Para el periodo del 04 al 11 de febrero 2022, en CDN hemos preparado una promoción para el día de los solteros, llamada “Este mes le Celebramos a los [email protected]”, que busca premiar a [email protected], a través de un premio que se detallará más adelante.

1. Podrá participar en esta promoción cualquier persona residente en República Dominicana, mayor de 18 años.

2. Cómo participar: Deberán seguirnos en nuestras redes sociales @cdn37 y subir una foto junto a tus [email protected] a tus redes sociales utilizando el ht #CDNSolteros y decirnos porque están solteros. El viernes 11 de febrero seleccionaremos dos grupos, uno grupo de Solteras y otro de solteros con la foto y mensaje más creativo y originales.

Nota: Si quien participa es mujer, sus dos acompañantes también deberán ser mujeres y viceversa con los participantes masculinos.

3. Ganadores: El 11 de febrero 2022 seleccionaremos aleatoriamente los ganadores. Los ganadores tendrán 1 día a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar el premio y serán anunciados por nuestras redes sociales.

4. Entrega de premios: Se contactarán a los ganadores por la vía pertinente, en caso de rechazar el premio o en caso de que no pueda ser contactado por razones ajenas a nuestra empresa, se volverá a sortear el premio. Los concursantes serán evaluado para validar que haya cumplido con los requerimientos del concurso. Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican en las bases no tendrá derecho a algún reclamo. Si el ganador, dentro del día establecido, no se presenta con su cédula de identidad y electoral a reclamar el premio el mismo puede ser entregado a otro ganador en su lugar. En caso de imposibilidad para contactar con el agraciado, por error de datos facilitado por éste, CDN quedará exonerado de la obligación de entregar el premio. Los ganadores podrán rechazar el premio por cualquier motivo. Los premios serán entregados por el Departamento de Mercadeo de CDN

5. CDN no cubrirá gastos de traslados ni hospedaje para participantes que residan fuera de Santo Domingo.

6. Premios: Se hará entrega del siguiente premio:

Una cena en el restaurante Nación Sushi el Domingo 13 “Día del Soltero”, será una cita a ciegas para el ganador y dos acompañantes de su mismo sexo.

La cena no podrá ser disfrutada posterior al 13 de febrero, deberá ser obligatoriamente usada ese día por los ganadores.

7. Fecha de inicio: 04 de febrero 2022.

Fecha de cierre: 11 de febrero 2022.

8. Protección de datos: Los datos de carácter personal suministrados se tratarán de manera confidencial.

9. Aceptación de las bases: Para participar en los concursos de CDN es imprescindible conocer las bases y aceptarlas de acuerdo con todos los términos establecidos en las mismas. La participación en las promociones implica de forma automática la plena y total aceptación de las bases.

10. Restricciones y normas. El ganador autoriza a CDN a difundir todos sus datos e información personal, imágenes y voces en caso de que sea necesario para fines publicitarios en los medios y formas de difusión pública o privada que CDN disponga de manera Impresa, digital o televisiva, hasta transcurridos 60 días a partir de la fecha de dicho sorteo de esta promoción, sin derecho a compensación alguna para el ganador por estos fines. CDN no incurrirán en ninguna responsabilidad, en la eventualidad de que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda realizar los sorteos previstos.

No podrán participar de la promoción empleados de Multimedios del Caribe y sus empresas afiliadas, ni familiares directos, ni tampoco personal de las empresas patrocinadores ni familiares directos de los mismos.

11. Dudas: Para consultas favor escribir a [email protected] o llamar al (809) 683-8344 al Departamento de Mercadeo de CDN.

12. CDN no es responsable de los daños y perjuicios morales y materiales que pueda sufrir un agraciado en ocasión del uso, goce y disfrute del premio en particular; ni tampoco garantiza o responde por defectos de fabricación, que puedan tener los bienes tangibles que se hayan otorgado.

13. CDN se reserva el derecho de limitar, cancelar o prorrogar sus promociones si es pertinente y sin que su responsabilidad pueda ser retenida ni comprometida por ese hecho. De igual forma, se reserva el derecho de variar las presentes bases sin que pueda ser reclamada compensación por perjuicio alguno.

Promoción válida para “Solteros CDN 2022”. Nos reservamos el derecho de publicación y modificación de las fechas de inicio y cierre de promociones. Cualquier comentario/foto/video que atente contra la moral y las buenas costumbres será eliminado.



Departamento de Mercadeo

Cadena de Noticias Televisión

Realizado en Febrero 2022