El lunes 22 de mayo, las autoridades de Brasil confirmaron el hallazgo del cuerpo de Jefferson Machado, un reconocido actor brasileño de 44 años, quien había estado desaparecido desde el pasado 27 de enero.

El anuncio se produjo cuatro meses después de que su familia y seres queridos presentaran una denuncia informando que habían perdido repentinamente todo contacto con el artista.

Según lo indicaron medios locales, el hombre habría desaparecido después de viajar a São Paulo, lugar en el que se suponía que iba a tener una entrevista de trabajo.

Sin embargo, nunca se reportó y conforme pasaban los días las alarmas se encendieron aún más.

Ahora, cuatro meses después, agentes de la Comisaría de Localización de Paradero encontraron a Machado muerto, dentro de un baúl, en Campo Grande, al oeste de Río de Janeiro.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo se encontró el pasado lunes 22 de mayo enterrado en el patio del domicilio, pero se pudo confirmar su identidad dos días después.

Vídeo mostra momento em que baú com corpo do ator Jeff Machado é desenterrado em terreno em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.#ODia



Crédito: Divulgação/PCERJ pic.twitter.com/tUqpLSao46