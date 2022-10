Avioneta se estrella contra apartamentos de New Hampshire, Estados Unidos

New York.– Una avioneta se estrelló contra un conjunto de apartamentos cerca de un aeropuerto en el estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, matando a todos a bordo, dijeron funcionarios locales, que no pudieron especificar el número.

Parte del un inmueble de dos pisos en la ciudad de Keene, 110 km al noroeste de Boston, se incendió, pero ninguno de sus moradores resultó herido.

“No hubo heridos en el edificio multifamiliar. Desafortunadamente,los que estaban en el avión fallecieron”, dijeron las autoridades de Keene en Facebook la noche del viernes.

“La FAA (Agencia Federal de Aviación) fue notificada. Se compartirán detalles adicionales a medida que estén disponibles”, agregó.

No se sabe en lo inmediato cuántas personas viajaban en el avión, dijo el capitán de la policía de Keene, Steve Tenney, a NBC10 Boston.

El residente Scott Gauthier dijo que escuchó un ruido fuerte y sintió temblar el edificio.

“Para cuando salí, el granero trasero estaba en llamas. Podías sentir las llamas del edificio como si estuvieras parado junto a una hoguera”, dijo.

La FAA dijo a CNN que el avión era un Beechcraft Sierra, un pequeño monomotor.

Dos personas fallecidas dejó choque de avioneta contra una casa en Florida

El pasado 17 de octubre, dos ocupantes de una avioneta que se estrelló contra una vivienda de Miramar, en el sur de Florida, Estados Unidos, murieron tras el fatal accidente, informó la Policía de la ciudad, situada a unos 30 kilómetros al norte de Miami.

El incidente ocurrió a las 11: 40 a. m. hora local (15.40 GMT) y en el interior de la casa se hallaban una mujer y su hijo de dos años de edad, quienes resultaron ilesos. La aeronave monomotor despegó momentos antes del accidente desde el aeropuerto North Perry y, al parecer, realizaba un vuelo de prueba durante el cual se estrelló contra la vivienda.

Henry Flores, propietario de la vivienda, le declaró al diario Miami Herald que en el momento del suceso se hallaba en el trabajo y se enteró del hecho tras una llamada de su esposa, quien, según dijo, se encontraba en su habitación junto a su hijo cuando de pronto oyeron un “ruido fuerte”.

Según informó en rueda de prensa la portavoz de la Policía de Miramar, Tanya Ruíz, en aquel momento se desconocían las causas del fatal accidente.

Además, agregó que la investigación del hecho pasaba ahora a manos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE. UU.

El impacto de avioneta también provocó la interrupción del servicio eléctrico en casas de las inmediaciones y obligó a la evacuación de los residentes de una media docena de viviendas debido a un derrame de combustible.

De acuerdo con imágenes aéreas registradas por medios locales, se mostraba a una avioneta de color blanco que colgaba del tejado de la vivienda hacia el patio trasero.