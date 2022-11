Albert Pujols gana Premio Musial 2022 por extraordinaria carrera en los Cardenales

El futuro miembro del Salón de la Fama, Albert Pujols, recibió este fin de semana el Premio Musial de 2022 en el Stifel Theatre por el legado que no sólo dejó en la organización de los Cardenales de San Luis, sino en las Grandes Ligas en general gracias a una carrera que puede ser denominada como la mejor para latino alguno en la instancia.

Pujols recibió el premio entre lágrimas, catalogándolo como uno de los más especiales de su carrera como pelotero profesional. «San Luis siempre estará en mi corazón», dijo Pujols.

El galardón honra la memoria de la leyenda de San Luis, Stan Musial, cuyos valores fueron la clase, dignidad, generosidad, integridad y excelencia, todos presentados en la figura de Pujols.

Albert Pujols receives the 2022 Stan Musial Lifetime Achievement Award at the @MusialAwards: “St. Louis will always have my heart.” #stlcards pic.twitter.com/71IXFh0kyk