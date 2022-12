Agricultores dicen pasan hambre y no reciben incentivo por reforestación en Azua

Leer también: Empresa minera Gold Quest lleva internet a comunidades remotas de SJM

Azua, RD.- En la comunidad Las Cañitas, Azua, agricultores denuncian están pasando hambre y que no podrán preparar la cena de Navidad a sus parientes; ya que sus productos no tienen salida y que ya no reciben el incentivo de 5 mil pesos que reforestar sus zonas montañosas.

Dicen que los 5 mil pesos que cobraban por las siembras de café, pino y aguacates, a través del programa de reforestación. Ya no lo están recibiendo y que sus cosechas tampoco están teniendo salida.

La gente de Las Cañitas dijeron que no solo están pasando el «Niágara en bicicleta», sino todo tipo de calamidades.

Ante su situación de calamidad tan desesperante, los agricultores de esta comunidad piden que alguien se apiade de ellos. Ya que las autoridades de Azua ni en fotografías se dejan ver.