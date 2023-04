Aclaran fueron cuatro los vehículos que antisociales robaron durante actividad de Abinader en SFM

Santo Domingo, RD.- El Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) informó que fueron cuatro y no trece los vehículos vandalizados y sustraído de su interior armas de fuego, dinero y otros objetos de valor durante una actividad presidida por el presidente Luis Abinader en San Francisco de Macorís.

De acuerdo con el Cusep, los cuatro vehículos, a los que personas hasta el momento desconocidas robaron, estaban estacionados en un solar próximo al encuentro que el mandatario tenía con arroceros de la provincia Duarte.

De una camioneta marca Hillux, color blanco, propiedad de Víctor A. Acevedo Medina, sustrajeron una pistola marca Smith Wesson, No. VBA3680, con su cargador y un cargador extra de 20 capsulas, así como la suma de 14 mil pesos dominicanos. Del vehículo de Julio Acosta, gerente del Banco Agrícola de Cotuí, también robaron una pistola marca Arcus, No. 225B6500416. Mientras que de la camioneta marca Toyota Tundra Limited, color blanco, de Juan C. Tejada Santos, hurtaron otra pistola marca Smith & Wesson No. TAS9291, propiedad de Ramón Fernando Jaquez, viceministro de Agricultura. Y de la camioneta marca Toyota Hillux, color blanco, año 2022, propiedad del José Toribio Mejía, especialista en Desarrollo Territorial Regional Nordeste del Ministerio de Economía, robaron una laptop marca DELL.

El robo ocurrió en la comunidad de Colón, en la provincia Duarte. Allí el presidente Abinader participó en el acto de inicio de la cosecha de primavera de arroz.

En el acto estatal el presidente abinader entregó a los productores arroceros unos 400 millones de pesos, para la pignoración de la cosecha de arroz, estuvo acompañado por el ministro de agricultura Limbert Cruz.