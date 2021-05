Leonel Fernández juramenta al periodista Pedro Jiménez en Fuerza del Pueblo

Pasó a las filas de la Fuerza del Pueblo como miembro de su Dirección Central y Vicesecretario de Comunicaciones de la entidad política

Santo Domingo, RD.- El expresidente Leonel Fernández juramentó este jueves al destacado periodista y comentarista Pedro Jiménez en el partido Fuerza del Pueblo.

Al tomar juramento, el comunicador aseguró que esta nueva entidad política es la única que garantizará las condiciones y el liderazgo individual entre sus miembros.

Lo definió como un espacio de reflexión, diálogo y búsqueda incesante de soluciones a los problemas que afectan la nación dominicana. “Cerramos nuestro ciclo como miembro del viejo partido, el día 8 de septiembre del 2020 cuando presentamos nuestra formal renuncia de esa entidad política, quien tiene cabeza propia para pensar y diferir de las ideas impuestas por un grupo, no puede de ninguna manera pertenecer a una organización autoritaria donde la democracia y las libertades se perdieron”.

Expresó Jiménez ¿Por qué venir a la Fuerza del Pueblo? “Luego de acariciar la idea hasta de retirarme de la política, tras 8 meses de reflexión, he abandonado ese pensamiento. Y por el contario, resistí ofertas y hemos querido venir a una entidad nueva que brinde oportunidades a jóvenes y a adultos de crecer, desarrollarse y hacer una carrera política integra”.

En un acto encabezado por el ex presidente Leonel Fernández, Jiménez externó que el liderazgo de Fernández y la Fuerza del Pueblo, marca un hito en la historia política nacional y un cambio de paradigma en el ejercicio político, por lo que decidió formar parte de la organización.

Enfatizó que la FP es la única organización política que tiene un líder con una “vasta experiencia, que va a ejercer la verdadera oposición, transparente y constructiva en beneficio del pueblo dominicano”.

Recordó que el doctor Fernández es el precursor del modernismo en la República Dominicana, al realizar la obra de más trascendental que ha experimentado la sociedad con la transformaciones tecnológicas económicas, educativa, sanitaria, vial e internacional.

El dirigente político, quien renunció a su afiliación al Partido de Liberación Dominicana (PLD) aseguró que en el viejo partido fue mutilada la democracia interna por un grupo con poder económico pero muy poco sensible a la dignidad humana y al derecho democrático de cada uno de sus miembros.

No fueron estrategas, no fueron verdaderos políticos, no fueron líderes, no escucharon al pueblo, simplemente quisieron imponer sus intereses por encima de la voluntad de una organización que estaba claramente definida en lo que quería y a quien quería para continuar dirigiendo el destino de la nación.

En la actividad realizada en la sede de la organización política asistieron, además, los dirigentes: Antonio Florián; secretario general, doctor Radhamés; coordinador político, Ing. César Fernández; secretario de propaganda, Nicolás Calderón; secretario de Finanzas, Lic. Omar Fernández; diputado Circunscripción 1, Freddy Pérez; miembro de la Dirección Política, entre otros.

En el acto, junto a Jiménez fue juramentado su equipo de trabajo, los dirigentes políticos: Wilfredo Ramírez; ex dirigente del PLD en Santo Domingo Este, Bienvenido Portorreal; secretario de Asuntos Electorales José Martí G, William Santos; presidente de la Juventud, los empresarios Ramón Santos y cientos de comunitarios, Héctor Martínez, Socio fundador de Nature Shagz del caribe, Virgen Florián Miembro activo de la junta de vecinos del barrio Cuba, y Ramón Santos dirigente político y comunitario.