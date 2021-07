La ciudad de Cap-Haitien homenajea a Moïse con un libro de condolencias

Voy a "escribir muchas cosas porque el presidente fue muy importante para nosotros. Estoy muy triste, toda la población está muy triste"

Cap-Haitien, Haití.- La ciudad de Cap-Haitien, la más importante del norte de Haití, rindió este miércoles homenaje al presidente Jovenel Moïse, asesinado hace dos semanas, con un libro de condolencias cuyas páginas fueron recogiendo cientos de muestras de dolor a lo largo del día.

Una pequeña carpa habilitada a las puertas del Ayuntamiento, en la Plaza de Armas de la ciudad, sirvió de cobijo del fuerte sol a un altar repleto de flores y presidido por una foto del mandatario, hasta donde se fueron acercando personas de todas las edades, que aguardaron su turno para escribir una palabras de despedida.

Emmanuela, que esperaba sentada bajo una segunda carpa acondicionada a tal efecto junto al altar, indicó a Efe su intención de escribir unas líneas en el libro.

Contenido relacionado: La viuda del presidente haitiano recibe condolencias de políticos en una ceremonia

Voy a "escribir muchas cosas porque el presidente fue muy importante para nosotros. Estoy muy triste, toda la población está muy triste", dijo.

Según señaló, "muchas personas" han pasado por ahí a lo largo del día "para expresar cómo se sienten" ante la violenta muerte del jefe de Estado.

"Estoy aquí para dar el ultimo adiós a su excelencia Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio", indicó a Efe Jean Claude Jaques tras firmar en el libro de condolencias.

Los partidarios y simpatizantes del presidente Jovenel Moïse no abandonarán la lucha tras su muerte repentina "en esta tragedia. La lucha continuará. No vamos a quedarnos aquí. Él defendió a los más vulnerables, él curó nuestras heridas", dijo sobre el mandatario, al que comparó con el líder de la independencia Jean Jacques Dessalines. "Una vez mas volvemos a estar en 1806".

Lovelie Joseph explicó a Efe que estando en la plaza vio pasar "una multitud de personas" y, al preguntar a alguien por el motivo de su presencia, le dijeron que estaban ahí "en honor del presidente asesinado, para rendirle un ultimo homenaje".

"La muerte de mi excelencia me duele mucho. Su nombre permanecerá en mi corazón durante días por su cruel muerte. Somos nosotros, los que lo hemos entregado. Me duele. Lamenté profundamente su marcha. Por eso, he venido a dar el ultimo adiós a mi presidente, el excelentísimo Jovenel Moïse", dijo emocionada.

El Ayuntamiento de la ciudad ubicó ese espacio de despedida con el ánimo de rendir un homenaje a Moise, "auténtico hijo del extremo norte" de Haití, informó la casa consistorial a través de Twitter.

Este es el segundo día de actos oficiales en memoria de Moïse y el primero que tiene lugar en Cap Haitien, ciudad muy cercana al municipio de Trou-du-Nord, donde nació Moïse.

El jueves tendrá lugar el velatorio y el viernes, el funeral de Estado, que se realizará en Cap-Haitien por deseo de la familia del mandatario, que correrá con los gastos del funeral y ha rehusado cualquier aporte por parte del Tesoro Público.

Fuente: EFE