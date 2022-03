Gómez Mazara, expresó que la convención que anunció dicho partido para seleccionar sus autoridades internas, no será de delegados sino de empleados.

Los dirigentes del Partido de la Revolución Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque reaccionaron indignados tras la organización anunciar que realizará una convención nacional de delegados, al tiempo de convocar para el viernes 18 de marzo al Comité Nacional para ratificar la propuesta.

De su lado, Gómez Mazara, expresó que la convención que anunció dicho partido para seleccionar sus autoridades internas, no será de delegados sino de empleados.

En tanto que Ramón Alburquerque, aseguró este miércoles que si la actual dirección del partido mutila "el derecho al voto directo, secreto y universal", dejarían a esa entidad solo con las siglas, pero sin masas.

“Aquí hay una concepción de élite sobre la política y cuando está percibe que el candidato de su preferencia no puede validarse democráticamente recurre al tecnicismo para preservarse; yo he dicho que una convención no es de delegados sino de empleados”. Así se expresó Guido en el programa radial el Rumbo de La Mañana que se transmite por RCC Media.

Guido Gómez Mazara, informó además que en el transcurso del día recurrirá a las instancias correspondientes en compañía de sus abogados. El político dijo que refutará la decisión que tomó este partido mayoritario.

“Uno (refierendose a él) siempre tiene en la mano herramientas jurídicas y yo soy una persona respetuosa. Siempre he creído que a cualquier ciudadano que se le conculque derechos ciudadanos sean utilizadas”. Así lo señaló Gómez Mazara, durante una entrevista mediante llamada telefónica por el equipo de comunicadores.

El PRM dio a conocer la información ayer en sus redes sociales

El PRM informó ayer en sus redes sociales que su dirección ejecutiva del partido decidió realizar m una convención de delegados para la escogencia de sus representantes.

Mazará dijo que él entiende que en los partidos existan discrepancias. "Siempre y cuando “las discrepancias no le devuelvan la idea a la sociedad de que estas nos conduzcan por el camino de confrontaciones fratricidas” .

Asimismo, resaltó que su posición en cuanto al método seleccionado bajo ningún concepto significa que no esté respaldando la actuación del Gobierno; "y el deseo de que el partido de mantenga en el poder”.