FEDODIM refuta declaraciones emitidas por Pedro Richardson sobre incremento en nómina pública

Manifestó que FEDODIM nunca estará de acuerdo con el aumento de un 1000 x 1000 de las nóminas del Estado

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Ramón Santos, refutó las declaraciones emitidas por el director ejecutivo de la entidad, Pedro Richardson, quien aseguró que no es ilegal el incremento de la nómina de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Presidencial que dirige Ángel de la Cruz.

Santos, manifestó que FEDODIM, no ha ventilado el tema institucionalmente y que nunca estará de acuerdo con el aumento de un 1000 x 1000 de las nóminas del Estado, ni de las agencias del Gobierno, ni mucho menos de la municipalidad.

Puede leer: Comisión de Desarrollo Provincial aumentó nómina porque realiza obras de instituciones liquidadas

Sostuvo que la institución tiene que favorecer que el Gobierno sea transparente ya que ese fue el lema de su la “transparencia”, por lo tanto el Gobierno debe comportarse como tal, y más en este momento tan difícil que vive la Republica Dominicana y el mundo a consecuencia de la pandemia del Covid 19.

Entiende que esa denuncia sobre el incremento de la nómina en un 1000 x 1000 tiene que aclararse, porque la misma no obedece a un plan y ni un anuncio justificado, el cual debe beneficiar a todo el territorio nacional.

“Nosotros como federación no estamos de acuerdo con esas declaraciones, porque Fedodim tiene su vocero legal y además esa no es una posición institucional, se trata de una posición particular del compañero Pedro Richardson, pero esas posiciones deben ser discutidas y asumidas por el consejo y eso no se ha discutido y Fedodim”, asevero Ramón Santos.

Afirmó que como federación nunca estaremos de acuerdo con una decisión de esa naturaleza, además nosotros vamos a exigir al Gobierno del presidente Luis Abinader y a todos lo que administramos fondo del Estado ser transparente y que esa denuncia investigada.