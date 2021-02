Expertos juristas avalan acuerdo de prechequeo aduanal con EE.UU. y aseguran que no amenaza la soberanía nacional

Nassef Perdomo y Olivo Rodríguez ponen en valor los beneficios que el convenio aportará al turismo y a la seguridad de ambos países

Santo Domingo, RD.- Los abogados constitucionalistas Nassef Perdomo y Olivo Rodríguez han coincidido en avalar el acuerdo de prechequeo o preautorización aduanal entre las autoridades dominicanas y Estados Unidos, para que los pasajeros que viajen a ese país partiendo de un aeropuerto nacional puedan pasar por el control de inmigración y aduanas a su salida de territorio dominicano y no a su llegada a EEUU.

Ambos juristas consideran, además, que el convenio no es inconstitucional y, por tanto, no amenaza la soberanía nacional sino todo lo contrario “beneficiará al turismo y a la seguridad de ambos países”.

Nassef Perdomo ha enfatizado que el acuerdo no viola la Constitución al tratarse solo de trasladar a los aeropuertos dominicanos un proceso administrativo que se viene haciendo hasta ahora en los aeródromos estadounidenses. En este sentido ha asegurado que “de ninguna manera disminuye la facultad del Estado dominicano en las áreas de prechequeo, ni cede sus atribuciones a los Estados Unidos. No implica cesión de la ley dominicana”. A su entender, las zonas de preautorización aduanal no tendrán estatus de soberanía americana ya que, por ejemplo, el artículo 7 del tratado prevé que en esa área apliquen las leyes dominicanas.

Para Olivo Rodríguez, el acuerdo de prechequeo aduanal fue una iniciativa exclusiva del Gobierno dominicano para fortalecer las históricas relaciones con Estados Unidos y es un mecanismo de compensación frente a la aparición de nuevos destinos turísticos y los problemas del sector por la covid-19. “La preautorización es una oportunidad para República Dominicana, sobre todo ahora donde el turismo está rezagado frente a otros sectores y donde una parte importante de los visitantes extranjeros proceden de ese país”, ha asegurado.

Ambos juristas han coincidido también en poner en valor las ventajas que el convenio de prechequeo aduanal tendrá en materia de seguridad aeroportuaria. Entienden que el acuerdo se inscribe en un contexto de globalización, en un mundo interconectado y con permanentes movimientos de personas que exigen una estrecha colaboración entre países para abordar numerosos desafíos y amenazas como la delincuencia organizada y el terrorismo.