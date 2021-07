Ex embajador EEUU sobre Johnny Ventura: La gente bailará con su música durante las generaciones venideras

Santo Domingo, RD.- El exembajador de Estados Unidos en República Dominicana, James Wally Brewster, reaccionó este sábado a propósito de realizarse las honras fúnebres del legendario merenguero Johnny Ventura.

A través de su cuenta de Twitter, Brewster escribió: “Una efusión de amor bien merecido por Johnny Ventura. ¡Lo extrañaremos, pero la gente bailará con su música durante las generaciones venideras!”.

An outpouring of #love well deserved for Johnny Ventura. He will be missed but people will dance to his music for generations to come! pic.twitter.com/EYx7o0UnDs

— Ambassador James Wally Brewster (@WallyBrewster) July 31, 2021