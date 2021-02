Como miembros del Comité Político del PLD

Santo Domingo, RD.- Elías Serulle, político, exdiputado, exembajador y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, explicó que para una transformación de dicho partido es prioritario “reconocer aquello en lo que nos equivocamos para superarnos a nosotros mismos, creando los ajustes necesarios a lo interno y en la conducta de nuestros miembros, para presentar un PLD en el que de nuevo el pueblo vuelva a confiar”.

“Como miembros del Comité Político del PLD, seremos una puerta abierta para atender las inquietudes de la base del Partido. Si escuchamos a la base, también estamos escuchando las necesidades de las comunidades”, explica el también ex diputado.

Serulle, quien aspira a ser miembro del Comité Político del PLD, invita a los peledeístas a hacer una mirada crítica hacia la realidad actual del partido, a fin de lograr una transformación a base de procesos transparentes y de cumplimiento de los estatutos. Destaca, además, que el PLD cuenta con todas las herramientas para fortalecer su credibilidad, conectar nuevamente a través de su gente y con ello volver al poder.

“Retomaremos la confianza del pueblo como el mejor partido. Pero eso no se logra sólo con discursos. No es solo hablar de Don Juan; es producir el cambio en nuestro interior. Esto no será posible si no sucede en el corazón del peledeísta. Debemos escoger a los mejores dirigentes y garantizar espacios y oportunidades a quienes por trayectoria han hecho viva la misión de servir al partido, para servir al pueblo. La meta es impregnar al PLD del legado de nuestra fundación, fortalecernos como la verdadera oposición, y de camino volver con un Gobierno transformador”, expresa Serulle.

Elías Serulle, quien ha sido cuatro veces diputado, embajador de República Dominicana en Turquía y vocero en tres ocasiones del bloque del PLD, resalta, además, los aportes realizados por el PLD a la nación dominicana, a fin de que sirvan de motivación a los miembros del partido para seguir trabajando y contrarrestar la actual percepción de corrupción.

“Somos el partido que modernizó el Estado Dominicano y que colocó a la República Dominicana en el contexto internacional en temas de comercio, turismo, diplomacia y deportes. Fuimos el primer gobierno que aplicó el 4% de la educación con una excelente visión, y como lo exigió la sociedad. Transformamos toda una generación de jóvenes, siendo los gobiernos que más becas otorgaron a estudiantes para asistir a universidades en el país y en el extranjero.

Fue en nuestros gobiernos que se modernizó la infraestructura de carreteras en todo el territorio nacional, así como la construcción del metro, el teleférico y un sistema de transporte público del cual se benefician millones de personas todos los días. Logramos un crecimiento económico sin precedentes y una estabilidad económica admirada por todos los gobiernos de la región y a nivel mundial. Por esta y otras razones aseguro que podemos volver a ser el mejor partido”, concluye Elías Serulle.