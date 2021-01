De la vecindad de "El Chavo del Ocho" a la política de México: "Kiko" se lanza a candidatura

El actor Carlos Villagrán, quien interpretó a «Kiko» en la exitosa serie «El Chavo del Ocho», se registró el domingo como precandidato a la gubernatura del estado mexicano de Querétaro, así como a la alcaldía de la capital de dicho estado. El también comediante dijo que le pondrá todo el entusiasmo a esta nueva faceta en su vida.

En un video publicado en redes sociales, Carlos Villagrán dijo que participara en esta nueva faceta con el mismo entusiasmo que lo hizo con el chavo del ocho; los habitantes de Querétero acudirán a las urnas el 6 de junio para renovar la gubernatura, las 18 alcaldías y sus representantes.

"Efectivamente, soy Kiko, pero también soy Carlos Villagrán al mismo tiempo y ahora, después de 50 años de hacer reír a la gente, me encuentro en esta plataforma; contamos con un equipo muy grande que estará pendiente de todo, es un partido que esta preocupado por el bienestar del estado de Querétaro en su totalidad, que no vayan a pesar que nada mas en la ciudad, no en su totalidad, con nuevas ideas y nuevas cosas", contó el antiguo comediante.