Cónsul de Ucrania en RD pide a Luis Abinader la reciba en su despacho

Santo Domingo RD.- La cónsul honorario de Ucrania en la República Dominicana, Ilona Oleksandrivna, solicita ayuda al presidente Luis Abinader y que la reciba en su despacho para explicarle la situación que viviendo su nación por la invasión de Rusia.

Pide ayuda para los turistas que se encuentran en el país, porque no tienen donde vivir, ni tampoco dinero para seguir pagando hoteles.

Además, solicita ayudas para enviar medicamentos, sabanas y colchones, entre otros insumos a las personas heridas por los ataques con cohetes de la invasión de Rusia.

Al menos cinco trabajadores han muerto y otros cinco han resultado heridos en el bombardeo ruso sobre la mítica torre de televisión de Kiev. La edificación de 385 metros de altura es la encargada de distribuir señales principales de radio y televisión. Moscú ha dirigido un ataque contra la infraestructura, que se ha visto humear desde prácticamente toda la ciudad y que ha afectado también a un mausoleo adyacente sobre el Holocausto.

Los primeros impactos han arrasado edificios próximos a la torre de televisión, una de las estructuras metálicas más altas del mundo. El objetivo ruso eran centros de información. Minutos después se ha producido un segundo ataque contra la torre.

Russia continues to be cowards. A rocket attack on a TV tower in Kyiv. #Ukraine pic.twitter.com/DlrkQcFnD5

— / 𝙖𝙢𝙗𝙚𝙡𝙚𝙣𝙖 / 🇺🇦 (@_ambelena_) March 1, 2022