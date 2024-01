Yoán Moncada está enfocado en tener un buen 2024 con Chicago

“Durante la primera mitad del 2023, sentí mucho dolor y estrés. No podía hacer nada. Quería hacer lo necesario para ayudar al equipo, pero no podía. Fue un momento difícil para mí. Una vez empecé a sentir más fuerza, estuve mucho mejor. Por eso pude terminar de la manera en la que lo hice. Y así es como me siento ahora”.

Moncada terminó el 2023 con una línea de .260/.305/.425, 11 jonrones, 20 dobles y 40 empujadas. El año empezó bien, siendo Moncada parte de la selección de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol antes de batear sobre .400 durante los primeros siete encuentros de la temporada regular. En ese tramo, el cañonero se lastimó la espalda, llegando a un punto en el que consideró la opción de la cirugía.

Luego se recuperó. Tras perderse tiempo de juego en abril, mayo, junio y julio, Moncada disputó 49 de los últimos 55 juegos del club. Durante los últimos 41 encuentros, registró OPS de .911, empalmó ocho vuelacercas, dio 12 dobles y remolcó 24 rayitas. Esa sensación positiva ha continuado durante los últimos cuatro meses. Ahora el cubano iniciará pronto sus entrenamientos individuales, llegando a Arizona el 1ro de febrero, a pesar de que los jugadores no tienen que presentarse a los campamentos sino hasta el 19 de dicho mes. Su preparación está centrada en disputar una temporada completa. De nuevo, es algo que se ha escuchado antes, pero Moncada sólo ha podido jugar un combinado de 196 partidos en los últimos dos años.

Como un equipo en pleno proceso de reconstrucción, contar con un Moncada en salud en la parte gruesa de la alineación será una ventaja para los Medias Blancas en el 2024. Moncada se mantuvo como una destacada presencia defensiva en la tercera base a pesar de las lesiones, pero la buena salud generalmente resulta en un mejor rendimiento ofensivo.

También sería beneficioso para el futuro de Moncada. Ganará US$24 millones en el 2024, la última temporada de su contrato de cinco años y US$70 millones que firmó con los Patipálidos en marzo del 2020. Su convenio incluye una opción de los Medias Blancas de US$25 millones para el 2025 con una indemnización de US$5 millones.

“Me encantaría quedarme con los Medias Blancas si me quieren aquí. Pero no lo sé”, dijo Moncada. “Estoy muy agradecido con los Medias Blancas por la oportunidad que me dieron después de ser cambiado de los Medias Rojas. Me han tratado muy bien. Me gusta la organización. Me gusta la ciudad. Quiero a los fanáticos. Me gustaría quedarme aquí”.

LE RECOMENDAMOS LEER: