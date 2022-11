Triple-doble de 41 puntos de Doncic ayuda a Mavs a superar a Warriors

DALLAS (AP)-. Tim Hardaway Jr. tuvo que ver cuando sus Dallas Mavericks perdieron ante los Golden State Warriors en las finales de la Conferencia Oeste de la temporada pasada.

Se encontró en medio de cierta intensidad de playoffs en su primer encuentro esta temporada.

Hardaway encestó un triple de la ventaja al final, Luka Doncic anotó 41 puntos en su quinto triple-doble líder de la NBA y los Mavericks derrotaron a los Warriors 116-113 el martes por la noche.

Dallas puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, la más larga en dos temporadas con el entrenador Jason Kidd. Golden State, ganador en cinco juegos la primavera pasada en su camino hacia el título, perdió por segunda vez en siete juegos después de un lento comienzo de temporada.

“Para mí, lo fue”, dijo Hardaway, quien se perdió la postemporada de 2022 recuperándose de una fractura en el pie, sobre si sintió la vibra de los playoffs.

“Solo por la emoción y por no poder jugar en las finales de la Conferencia Oeste. Solo quiero salir y competir, divertirme. Jugando contra los campeones”.

Stephen Curry anotó 32 puntos para Golden State, incluido un triple rápido sobre Maxi Kleber para una ventaja de 110-108, pero Dallas respondió anotando los siguientes cinco puntos para seguir adelante definitivamente.

Hardaway, que anotó 22 puntos, respondió a los 3 de Curry en la 12.ª y última asistencia de Doncic con 1:49 por jugar. El tiro corto de Josh Green se produjo después de que Doncic bloqueó el intento de bandeja de Curry.

Palabras de los Warriors

“El tiro de Hardaway fue la clave, pensé, en la recta final”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Tenemos que esperar que los equipos hagan tiros contra nosotros. Vamos a aparecer en un círculo en el calendario de cada equipo”.

Los Warriors estaban dos abajo cuando Curry fue llamado por viajar, el décimo del juego entre ambos equipos, con 10 segundos restantes.

“Bang, bang, situación”, dijo Curry. “Tonta jugada mía para no tomar la bandeja. Me confundí un poco con el tiempo y la puntuación. A por el tiro del héroe. No pensé que fuera un viaje hasta el punto de dejar que se acabe la obra. Pero, ¿quién soy yo para decirlo?

Golden State tuvo una oportunidad más luego de que Dorian Finney-Smith fallara uno de dos tiros libres para mantener el déficit en tres. Klay Thompson vio bien el triple, pero el tiro fue corto ya que el Splash Brother de Curry terminó 1 de 6 desde lo profundo con cinco puntos.

Doncic también tuvo 12 rebotes en el triple-doble número 51 de su carrera.

Jonathan Kuminga tuvo 14 puntos y 10 rebotes para Golden State, que perdía por 17 puntos en el primer cuarto pero tomó su primera ventaja antes del medio tiempo.

Spencer Dinwiddie anotó 14 puntos para Dallas antes de ser expulsado por una flagrante penalización de 2 cuando su codo golpeó a Jordan Poole en la cara en una falta ofensiva a principios del último cuarto.

4º DE IDA Y VUELTA

El tiro de la ventaja de Hardaway fue el último de seis cambios de ventaja en el último cuarto. Después de que los Warriors tomaron su mayor ventaja con 100-96, Doncic regresó temprano en parte debido a la expulsión de Dinwiddie y comenzó una racha de 7-0 con un triple. Más tarde, Thompson volvió a poner a Golden State al frente con su único triple.

HASTA LA PRÓXIMA

Warriors: Chicago visita el viernes para comenzar una estadía en casa de tres juegos. Los Warriors tienen una racha ganadora de 10 juegos en la serie.

Mavericks: un viaje de dos juegos comienza el jueves en Detroit antes del primer encuentro con el ex guardia de Dallas Jalen Brunson y los New York Knicks en un juego matinal del sábado.